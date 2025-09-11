Menczer Tamás: Nem az igazsággal van a baj, hanem a Tisza-adóval!

Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán előbújt! És a 444-nek közölte, „nem volt szerencsés”, hogy elmondta az igazságot a Tisza-adóról. Nem az igazsággal van a baj, Zoltán! A Tisza-adóval van baj. Se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek! – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Mint korábban beszámoltunk róla, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a 444-nek adott interjúban elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. Az EP-képviselő szerint az etyeki fórum tanulópénz volt, a leendő jelölteket megtanítják majd rá, hogy ne beszéljenek ezekről a kérdésekről.

Tarr Zoltán a párt egyik belső fórumán pedig arról beszélt, hogy Brüsszel szándékosan megkeseríti a magyar kormány életét, és ez gyakran az országot is érinti. Mindez újabb bizonyíték arra, hogy az uniós elit Magyar Péterékkel szorosan együttműködve, a magyar emberek kárára, a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik. Ennek kapcsán érdemes visszaemlékezni, hogy a párt EP-képviselője, Kollár Kinga korábban azt mondta: ami a magyaroknak rossz, az a Tiszának jó.

