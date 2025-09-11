Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Menczer TamásTarr ZoltánTisza PártTisza-adó

Menczer Tamás: Nem az igazsággal van a baj, hanem a Tisza-adóval!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rendesen helyretette a tiszás Tarr Zoltánt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 8:20
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarr „választás után mindent lehet” Zoltán előbújt! És a 444-nek közölte, „nem volt szerencsés”, hogy elmondta az igazságot a Tisza-adóról. Nem az igazsággal van a baj, Zoltán! A Tisza-adóval van baj. Se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek! – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Mint korábban beszámoltunk róla, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a 444-nek adott interjúban elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. Az EP-képviselő szerint az etyeki fórum tanulópénz volt, a leendő jelölteket megtanítják majd rá, hogy ne beszéljenek ezekről a kérdésekről.

Tarr Zoltán a párt egyik belső fórumán pedig arról beszélt, hogy Brüsszel szándékosan megkeseríti a magyar kormány életét, és ez gyakran az országot is érinti. Mindez újabb bizonyíték arra, hogy az uniós elit Magyar Péterékkel szorosan együttműködve, a magyar emberek kárára, a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik. Ennek kapcsán érdemes visszaemlékezni, hogy a párt EP-képviselője, Kollár Kinga korábban azt mondta: ami a magyaroknak rossz, az a Tiszának jó.

Borítókép: Tarr Zoltán (Forrás: Videa)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.