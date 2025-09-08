Menczer TamásminiszterelnökTisza

Menczer Tamás úgy helyretette a Telex propagandistáját, hogy a fal adta a másikat + videó

Menczer Tamás szerint Orbán Viktor kiváló formában van, lubickol a politikai helyzetben, és elképesztő energiákat fordít a munkára. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott a Telex propagandistájának: a miniszterelnök eddig is számtalanszor vezette sikerre a közösséget, és most is ő fogja győzelemre vinni a kormánypártokat, míg a TiszaPárt a Momentum és az SZDSZ sorsára jut.

2025. 09. 08. 10:14
Telex propaganda, Menczer Tamás
– Azt tudom önnek mondani, mert önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata, ilyen cikkeket olvasok. Ő el szokta mondani, hogy kinek nyilatkozik, zsoldban állóknak nem, ez az én reszortom még szintén. Tehát azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor – ha szabad ennyit kiadnom, én viszonylag rendszeresen találkozom vele és dolgozom vele – lubickol ebben a helyzetben. Orbán Viktor rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba – mondta Menczer Tamás a Telex propagandistájának.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a politikai közösségünket. – Most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni, és áprilisban pedig ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt – olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök–, ennek mind vége lesz. És a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára – fogalmazott.

A Menczer Tamást kérdező propagandista egyébként Simor Dániel, a volt jegybankelnök, Simor András fia, így nem meglepő, hogy a magát újságírónak nevező férfi politikai változást szeretne. A volt jegybankelnök korábban több mint nyolcszázmillió forintot rejtegetett Cipruson, távozásakor pedig kiderült, üzleti titkoknak minősülő adatokat szolgáltatott ki a Nemzetközi Valutaalapnak.

Simor Dániel egyébként arról lehet ismert, hogy nemrég kitiltották a parlamentből, mert ott aludt.

Borítókép: Illuszráció (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

