Mennyire drámai a Balaton vízállása?

Válaszolt a szakember.

Munkatársunktól
Forrás: Zaol2025. 09. 01. 20:45
– Legnagyobb tavunk vízszintje idén augusztus végére 70 centiméterre süllyedt. Ez az alacsony vízállás a Balatonon valóban kisebb a megszokottnál, de közel sem drámai a helyzet – jelentette ki Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese, amiről a Zaol számolt be. A szakember szerint a tó életében természetes, hogy a vízszint időnként csökken, sőt ez bizonyos szempontból kifejezetten jót is tesz a környezetnek. 

Nem először csökken le a nyár végére a Balaton vízszintje, 2022-ben így festett a part (Fotó: Mészáros Annarózsa/Zaol)

– Egy átlagos évben a nyár végére 85-90 centiméter körül mozog a Balaton vízszintje. 

Most 70 centin áll, ami ugyan 15-20 centis eltérés, de a tó hatalmas kiterjedését tekintve ez is óriási vízmennyiséget jelent. 

A közelmúltban voltak ennél alacsonyabb szintek is: 2003-ban például 57 centimétert mértek, ami valóban kritikusnak számított – húzta alá az igazgatóhelyettes, hozzátéve, hogy a Balaton akár napi egy centit is veszíthet vízszintjéből a forró, száraz nyári napokon. Ha tavasszal 120 centivel indul a szezon, a nagy melegek végére könnyen elpárologhat belőle 60-70 centi víz.

Ha tudni szeretné, hogy a szakértő miként látja a tó jövőjét, ez minek kedvez és minek nem, illetve hogy mi a helyzet a Kis-Balatonnal, akkor kattintson ide.

Borítókép: Alacsony vízállás a Balatonon (Fotó: Zaol/Mészáros Annarózsa)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

