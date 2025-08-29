Applikációval érkezik a segítség a Balatonon

Két lányt és két kutyát mentettünk ma a Balatonon, akiket körülbelül két kilométerre sodort el egy gumicsónakban a partközelből a déli szél Zamárdiból – olvasható a BalatonHelp pénteki posztjában.

Akcióban a vízimentők (Forrás: Facebook)

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület által közösen létrehozott BalatonHelp tájékoztatása szerint a lányok és a kutyák az egyre erősödő szélben már nem tudtak a part felé evezni, ezért felhívták Mentésirányítási Központot.

A szolgálatvezető megkérte a bajba jutott lányokat, hogy

töltsék le a BalatonHelp alkalmazást a telefonjukra, hiszen ezen keresztül pontos GPS koordinátákat kaphatnak a mentők arról, hogy pontosan hol vannak a segítségre szorulók.

Ezt követően a sürgősségi mentőhajó, a Rupert személyzete pár perc alatt meg is találta a lányokat a BalatonHelpen észlelt pozíciójuk alapján.

Kérjük szépen, hogy mielőtt a Balatonon elindulnak bármilyen sporteszközzel vagy strandeszközzel, töltsék le a BalatonHelp alkalmazást. Ha bajban vannak, csak egy »gombot« kell megnyomni az alkalmazásban és már indulunk is oda, ahova az applikáció irányít minket. Mentésirányítási központunk minden esetben felhívja a telefont, amiről a jelzés érkezett, így kapcsolatban is leszünk, amíg odaér a mentőegységünk

– üzeni a BalatonHelp.

Az applikáció nemcsak a mély vízben hasznos, hanem a parton is. Ha a strandon valaki bajba kerül vagy rosszul van, sok esetben ez a mentőegység tud odaérni a leghamarabb. Így azoknak is nagyon ajánlott a használata, akik csak fürdőzni mennek a tóra.

Aki már korábban letöltötte a BalatonHelpet, de még nem frissítette idén, tegye meg, hogy ne akkor kelljen, amikor baj van, figyelmeztetnek a vízimentők.

A BalatonHelp természetesen ingyenes. És a legbiztonságosabb az, ha vízálló tokban a nyakba akasztva viszik magukkal a telefont.

