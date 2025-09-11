Mától a mesterséges intelligencia is segíti a rezsicsökkentés után érdeklődőket

Új, mesterségesintelligencia-alapú ügyféltámogató rendszer segíti az MVM ügyfeleit a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekben – tájékoztatott az MVM. A pilot program keretében bevezet új rezsiasszisztens célja, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye a számlák értelmezését, gyors választ adjon a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdésekre.

Fotó: Pexels

Az ügyfelek igényeihez igazodva, a szolgáltatási színvonal növelése érdekében indul a Rezsiőr, azonban ez nem helyettesíti, csak kiegészíti a személyes és online energiaügyintézést azáltal, hogy kifejezetten az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekre ad választ. A féléves próbaidőszak letelte után a tapasztalatokat összegyűjtik és kiértékelik, hogy a továbbiakban is a lehető legjobb ügyfélélményt nyújthassa a társaság.

A megoldást a mesterségesintelligencia-alkalmazásokra szakosodott vezető hazai innovációs vállalat, a YoloAI fejlesztette, célzottan az MVM számlázási rendszerére és a rezsicsökkentési szabályok sajátosságaira felkészítve.

A Rezsiőr hozzájárul ahhoz, hogy az MVM ügyfelei gyorsabban és egyszerűbben jussanak hozzá a számukra releváns információkhoz.

Bár a Rezsiőr nem ügyintéző – így nem lehet rajta keresztül diktálni, adatokat módosítani, névátírást indítani vagy számlázási módot változtatni –, de elmagyarázza, hol és hogyan lehet ezeket a leggyorsabban megtenni. Többek között írásban válaszol a földgáz- és áramügyekkel kapcsolatos kérdésekre, segít értelmezni a számlákat akár tételesen is, elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát, és még a biztonságra is figyel azáltal, hogy adathalász gyanú esetén a hivatalos útmutatóhoz irányít. A Rezsiőr mindig az ügyfelek rendelkezésére áll, gyorsan és közérthetően kommunikál, az ügyfelek adatait nem használja további tanulásra, a feltöltött számlaképek nem válnak nyilvánossá.

Az alkalmazás által adott válaszok tájékoztató jellegűek, és – mint minden mesterségesintelligencia-alapú rendszer – a Rezsiőr is bármikor tévedhet, ezért az ügyfelek a válaszok hitelességét kétely esetén ellenőrizhetik az MVM weboldalain, vagy az e-mail-címére írva segíthetik a szolgáltatás pontosságának javítását.

A Rezsiőr célja, hogy az ügyfelek önállóan, kényelmesen, bárhol és bármikor megtalálják a válaszokat a kérdéseikre anélkül, hogy személyes ügyintézői segítségre lenne szükségük.

A Rezsiőr alkalmazás az alábbi oldalon érhető el, de a számlaborítékokon található QR-kód beolvasásával és e-számla-értesítőkben elhelyezett linken keresztül is egyszerűen használható. Fontos azonban, hogy az online ügyintézéshez továbbra is az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikáció használható.