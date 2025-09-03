MohamedMenczer TamásFidesz-KDNPoroszlány

„De jó, hogy nincs köztünk Mohamed!” – betámadták a balliberálisok az oroszlányi polgármestert

Menczer Tamás reagált az oroszlányi polgármester szavaira, amit egy tanévnyitón a migráció kapcsán mondott. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója leszögezte, hogy amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, addig Magyarország megvédi a határait.

2025. 09. 03. 12:10
Migránsok kelnek át a La Manche csatornán Forrás: AFP
Menczer Tamás igazat adott az oroszlányi polgármesternek, aki egy iskolai évnyitón a következőt mondta:

De jó, hogy nincs köztünk Mohamed.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint menetrendszerű, hogy ezután megérkezett a balliberális felháborodás. Mint jelezte, Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed.

Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név… Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül. A Mohamedek

– fogalmazott.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Menczer kiemelte, hogy tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé. Úgy véli, hogy a bevándorlásra két válasz van. Az egyik, hogy kitárják kapukat, aminek az eredményeit látni a nyugati-európai országokban.

Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak

– tette hozzá.

A politikus leszögezte, hogy a magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok.

Senki nem jöhet be

– húzta alá.

Menczer jelezte, hogy tíz éve védik Magyarország és Európa határát, ezért nincsenek Mohamedek, és amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad.

Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi egymillió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat

– jegyezte meg.

A kommunikációs igazgató szerint hazug és álságos a balliberális felháborodás az oroszlányi polgármester szavai miatt. Szerinte nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem az, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt.

Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak

– szögezte le.

 

