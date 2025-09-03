Lehet választani, hogy a Dominikok vagy a Mohamedek országa legyünk

„Ez a kérdés, válasszatok!” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója arra reagált, hogy az oroszlányi polgármester egy iskolai évnyitón a migráció kapcsán a következőt mondta:
De jó, hogy nincs köztünk Mohamed.
És ez a balliberális sajtóban kiverte a biztosítékot.
Orbán Balázs a bejegyzés mellé feltöltött egy képet is, amely azt mutatja, hogy Magyarországon a legnépszerűbb férfinév az újszülötteknél a Dominik. Eközben nyugat-európai nagyvárosokban a Mohamed vagy annak különböző változatai voltak a legnépszerűbb nevek az újszülöttek között az utóbbi években.
