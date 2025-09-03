Lehet választani, hogy a Dominikok vagy a Mohamedek országa legyünk

„Ez a kérdés, válasszatok!” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója arra reagált, hogy az oroszlányi polgármester egy iskolai évnyitón a migráció kapcsán a következőt mondta:

De jó, hogy nincs köztünk Mohamed.

És ez a balliberális sajtóban kiverte a biztosítékot.

Orbán Balázs a bejegyzés mellé feltöltött egy képet is, amely azt mutatja, hogy Magyarországon a legnépszerűbb férfinév az újszülötteknél a Dominik. Eközben nyugat-európai nagyvárosokban a Mohamed vagy annak különböző változatai voltak a legnépszerűbb nevek az újszülöttek között az utóbbi években.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)