Müezzin szólt a Keletinél éjszaka

„Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” – látványos fényfestéssel hívta fel a figyelmet a migráció veszélyeire az Alapjogokért Központ.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 23. 8:35
A Csak egy rossz választás, és bevándorlóország leszünk címet viselő kampányban az Alapjogokért Központ hétfőn este nyolc órakor fényfestéssel jelentkezett a Keleti pályaudvarnál, amelynek főhomlokzatára vetítettek, és játszottak be egy hanganyagot, amiben müezzin is felhangzott.

„Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” Forrás: Facebook/Alapjogokért Központ

Mint megírtuk, a Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. Magyarország 2015-ben nemet mondott a migrációra, Orbán Viktor miniszterelnök pedig tegnap a parlamentben is kijelentette, hogy ameddig ő vezeti az országot, addig ez így is marad. 

Borítókép: Fényfestés a Keleti pályaudvar homlokzatán (Forrás: Alapjogokért Központ/Facebook)


Hegyi Zoltán
Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

