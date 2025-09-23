Müezzin szólt a Keletinél éjszaka

A Csak egy rossz választás, és bevándorlóország leszünk címet viselő kampányban az Alapjogokért Központ hétfőn este nyolc órakor fényfestéssel jelentkezett a Keleti pályaudvarnál, amelynek főhomlokzatára vetítettek, és játszottak be egy hanganyagot, amiben müezzin is felhangzott.

„Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” Forrás: Facebook/Alapjogokért Központ

Mint megírtuk, a Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. Magyarország 2015-ben nemet mondott a migrációra, Orbán Viktor miniszterelnök pedig tegnap a parlamentben is kijelentette, hogy ameddig ő vezeti az országot, addig ez így is marad.