Alattomos gyilkos szedi óvatlan áldozatait a pincékben

Itt a szüret időszaka, már sok pincében forr a must, ami szén-dioxidot termel. Bár a szakemberek minden évben figyelmeztetnek a színtelen, szagtalan gyilkos veszélyeire, mégis minden évben áldozatot követel a mustgáz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 11:37
A mustgáz a pincékben halmozódik fel (illusztráció) Fotó: Mártonfai Dénes Forrás: MW
A mustgáz a levegőnél másfélszer nehezebb, ezért a mélyebb területeken, például pincékben a föld közelében gyülemlik fel, a levegőt kiszorítja, ezáltal oxigénhiányos állapotot teremt – írja a Dunaújvárosi Hírportál

20250911 Várdomb Bősz Adriánnak pincészetében, a mentők és a tűzoltók gyakorlaton mutatták be, mit tesznek, ha mustgáz mérgezés veszélye miatt riasztják őket. Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság
Minden évben több tucatszor riasztják a tűzoltókat a mustgáz okozta mérgezés miatt Fotó: Mártonfai Dénes / MW

Az országos katasztrófavédelem minden évben felhívja a mustgáz veszélyeire a figyelmet, azonban mégsem telik el év, hogy valaki ne essen áldozatául a mustgáznak. 

A statisztika szerint 

Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezés miatt a tűzoltókat. 

Az esetek jelentős részénél azonban már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan kialakul az eszméletvesztés és beáll a halál. 

Gyakori probléma, hogy a balesetet szenvedők segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. 

Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét – hívja fel a figyelmet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Borítókép: A mustgáz a pincékben halmozódik fel (MW/ Mártonfai Dénes)


