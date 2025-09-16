Alattomos gyilkos szedi óvatlan áldozatait a pincékben

A mustgáz a levegőnél másfélszer nehezebb, ezért a mélyebb területeken, például pincékben a föld közelében gyülemlik fel, a levegőt kiszorítja, ezáltal oxigénhiányos állapotot teremt – írja a Dunaújvárosi Hírportál.
Az országos katasztrófavédelem minden évben felhívja a mustgáz veszélyeire a figyelmet, azonban mégsem telik el év, hogy valaki ne essen áldozatául a mustgáznak.
A statisztika szerint
Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezés miatt a tűzoltókat.
Az esetek jelentős részénél azonban már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan kialakul az eszméletvesztés és beáll a halál.
Gyakori probléma, hogy a balesetet szenvedők segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat.
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét – hívja fel a figyelmet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.