Négyes karambol miatt teljes útlezárás van a 6-os főúton

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában szombat délután, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak – írták, hozzátéve: a helyszínen vannak a mentők is.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 185-ös kilométernél irányonként egy-egy sávon már megindult a forgalom.

A 46-os főúton, Gyomaendrőd átkelési szakaszán két személyautó karambolozott, a 47-es kilométernél csak a fél útpálya járható.

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán hétfő reggelig lezárták az 55-ös jelű Hatvan–Salgótarján csomópont le- és felhajtóágát.

Az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 18-as kilométernél lévő Érd csomópont fel- és lehajtóágát, valamint az 57-es kilométernél fekvő Székesfehérvár kelet csomópont le- és felhajtóágát vasárnapig lezárták.

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os kilométertől egészen az 56-os kilométerig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkaterület előtt jellemzően a reggeli és délutáni csúcsban szakaszos lassulásra és időszakos torlódásra lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.