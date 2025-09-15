Nehéz helyzetbe került családoknak segítenek a babaváró kölcsön végtörlesztésében

Idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval – tájékoztattak az ügyben együttműködő szervezetek. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok által felvett babaváró kölcsön visszafizetésére teremt lehetőséget a Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége által rendelkezésre bocsátott keret. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére elkülönített összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezeli, az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A támogatást azok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik (vagy mindkét) házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség-csökkenést állapítottak meg.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére.

A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei, tizenegy hitelintézet és hét biztosítótársaság részvételével közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek.

Kedvező elbírálás esetén a szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”). A kérelmek benyújtásához szükséges információk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, az ügyintézéshez segítséget pedig a [email protected] e-mail-címen lehet kérni.