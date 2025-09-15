Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)családsegítség

Nehéz helyzetbe került családoknak segítenek a babaváró kölcsön végtörlesztésében

Mától kérelmezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését.

Idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval – tájékoztattak az ügyben együttműködő szervezetek. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok által felvett babaváró kölcsön visszafizetésére teremt lehetőséget a Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége által rendelkezésre bocsátott keret. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére elkülönített összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezeli, az érintettek a karitatív szervezetnél kérelmezhetik tartozásuk végtörlesztését.

A támogatást azok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik (vagy mindkét) házastárs elhalálozott, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség-csökkenést állapítottak meg.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére.

A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei, tizenegy hitelintézet és hét biztosítótársaság részvételével közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A méltányossági eljárást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzi, az érintett családok postai úton benyújtott kérelmükben igényelhetik tartozásuk végtörlesztését. A karitatív szervezet eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek.

Kedvező elbírálás esetén a szeretetszolgálat végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”). A kérelmek benyújtásához szükséges információk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján érhetők el, az ügyintézéshez segítséget pedig a [email protected] e-mail-címen lehet kérni.


