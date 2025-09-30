Nem mindennapi megoldással mentettek meg egy túrázót a Vértesben

Túrázót mentettek a Vértesben vasárnap délután Mór és Csókakő között. A férfi gombászni indult, azonban megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.
A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak.
A katasztrófavédelem néhány jó tanáccsal is ellátta a túrázni készülőket:
- Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
- Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe!
- Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak!
- A mobilod legyen feltöltve!
- Legyen nálad térkép vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.
- A túraösvényről semmiképp ne térj le!
- Figyelj a lábad elé!
- Rétegesen öltözz!
- Legyen nálad étel és meleg ital!
- Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
- Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!