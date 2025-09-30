mentésbalesettűzoltómentő

Nem mindennapi megoldással mentettek meg egy túrázót a Vértesben

A férfi megcsúszott a sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát.

2025. 09. 30. 8:33
Forrás: Facebook/Katasztrófavédelem
Túrázót mentettek a Vértesben vasárnap délután Mór és Csókakő között. A férfi gombászni indult, azonban megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook/Katasztrófavédelem

A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak.

A katasztrófavédelem néhány jó tanáccsal is ellátta a túrázni készülőket:

  • Mindig tudd, milyen útvonalon szeretnél haladni!
  • Azt is tudd, hogy a túra milyen hosszú lesz, várhatóan mennyi időt vesz majd igénybe! 
  • Egyedül ne vágj neki hosszabb útnak! 
  • A mobilod legyen feltöltve!
  • Legyen nálad térkép vagy okostelefon! A segítség is sokkal gyorsabban a helyszínre ér, ha pontosan meg tudod jelölni, hogy hol vagy.
  • A túraösvényről semmiképp ne térj le!
  • Figyelj a lábad elé!
  • Rétegesen öltözz!
  • Legyen nálad étel és meleg ital!
  • Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen rakj, és csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
  • Ha egyedül nem boldogulsz, akkor hívd a 112-t, és keress a helyszín beazonosítására alkalmas pontokat!

Borítókép: A mentés (Forrás: Facebook/Katasztrófavédelem)

