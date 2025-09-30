Nem mindennapi megoldással mentettek meg egy túrázót a Vértesben

Túrázót mentettek a Vértesben vasárnap délután Mór és Csókakő között. A férfi gombászni indult, azonban megcsúszott a meredek, sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát. A móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a nehezen járható terepviszonyok miatt a mentőkkel közösen csak gyalogosan tudták megközelíteni a helyszínt – közölte a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook/Katasztrófavédelem

A mentéshez négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki a móri járási mentőcsoport magasból-mélyből mentési csapata, majd speciális eszközökkel, alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve ereszkedtek le a sérülttel, akit kórházba szállítottak.

A katasztrófavédelem néhány jó tanáccsal is ellátta a túrázni készülőket: