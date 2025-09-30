  • Magyar Nemzet
  • Drámai drónvideót tett közzé a rendőrség: így keresték az utolsó napon Kaszás Nikolettet
Kaszás Nikolettrendőrségeltűnés

Drámai drónvideót tett közzé a rendőrség: így keresték az utolsó napon Kaszás Nikolettet

Rengetegen álltak élőláncba, így találták meg a három hete eltűnt fiatal nőt.

2025. 09. 30. 7:35
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
Három hétig tartott az eltűnt Kaszás Nikolett keresése, amelybe rendőrök, kutató-mentők és polgárőrök is bekapcsolódtak. A 27 éves Nikit a Pilis több pontján keresték, a nyomok és tanúvallomások alapján folyamatosan elemezve a lehetőségeket. A vasárnapi civil összefogás végül sajnálatos eredményt hozott: szeptember 28-án holtan találták meg a fiatal nőt. A rendőrség közlése szerint sem a keresés ideje alatt, sem a helyszíni szemlén nem merült fel idegenkezűség gyanúja, gyanús körülményeket nem találtak.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a huszonhét éves lány a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza. 

Az utolsó kép, amelyen látni lehet Kaszás Nikolettet (Forrás: police.hu)
Az utolsó kép, amelyen látni lehet Kaszás Nikolettet (Forrás: Police.hu)

Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt. A fiatal lány három helyen is tölthette volna az éjszakát, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében. 

A helyszínen a keresőbrigád tagjai öngyilkosságra utaló jeleket találtak. 

