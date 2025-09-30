Drámai drónvideót tett közzé a rendőrség: így keresték az utolsó napon Kaszás Nikolettet

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a huszonhét éves lány a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza.

Az utolsó kép, amelyen látni lehet Kaszás Nikolettet (Forrás: Police.hu)

Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt. A fiatal lány három helyen is tölthette volna az éjszakát, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében.

A helyszínen a keresőbrigád tagjai öngyilkosságra utaló jeleket találtak.