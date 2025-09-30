Három hétig tartott az eltűnt Kaszás Nikolett keresése, amelybe rendőrök, kutató-mentők és polgárőrök is bekapcsolódtak. A 27 éves Nikit a Pilis több pontján keresték, a nyomok és tanúvallomások alapján folyamatosan elemezve a lehetőségeket. A vasárnapi civil összefogás végül sajnálatos eredményt hozott: szeptember 28-án holtan találták meg a fiatal nőt. A rendőrség közlése szerint sem a keresés ideje alatt, sem a helyszíni szemlén nem merült fel idegenkezűség gyanúja, gyanús körülményeket nem találtak.
Drámai drónvideót tett közzé a rendőrség: így keresték az utolsó napon Kaszás Nikolettet
Rengetegen álltak élőláncba, így találták meg a három hete eltűnt fiatal nőt.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a huszonhét éves lány a budapesti albérletéből indult túrázni a Pilisbe, de onnan már nem tért haza.
Az utolsó hely, ahol Kaszás Nikolett telefonját sikerült bemérniük a rendőröknek, a túra helyszíne volt. A fiatal lány három helyen is tölthette volna az éjszakát, a szüleinél, a barátjánál vagy az albérletében.
A helyszínen a keresőbrigád tagjai öngyilkosságra utaló jeleket találtak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem mindennapi megoldással mentettek meg egy túrázót a Vértesben
A férfi megcsúszott a sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát.
Villanyoszlopnak csapódott a drogos autótolvaj, aztán hazament
A körmendi rendőrök fogták el az alkalmi sofőrt, majd őrizetbe is vették.
Különleges DPK jött létre, szinte minden magyart érint a témája
Balatoni Katalin alapító, miniszterelnöki biztos szerint az érzelmi intelligencia hasonlóan fontos, mint a teljesítmény.
Brüsszelben meg kellene szólalnia a szirénáknak Magyar Péter újabb botránya után
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt a Harcosok órája első részének a vendége.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem mindennapi megoldással mentettek meg egy túrázót a Vértesben
A férfi megcsúszott a sziklás hegyoldalon és eltörte a lábát.
Villanyoszlopnak csapódott a drogos autótolvaj, aztán hazament
A körmendi rendőrök fogták el az alkalmi sofőrt, majd őrizetbe is vették.
Különleges DPK jött létre, szinte minden magyart érint a témája
Balatoni Katalin alapító, miniszterelnöki biztos szerint az érzelmi intelligencia hasonlóan fontos, mint a teljesítmény.
Brüsszelben meg kellene szólalnia a szirénáknak Magyar Péter újabb botránya után
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt a Harcosok órája első részének a vendége.