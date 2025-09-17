Juhász FerencrendőrségRuszin-Szendi Romolusztábornokfegyver

Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt

Biztosak lehetünk abban, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak nem volt fegyver viselésére engedélye – mondta Juhász Ferenc volt szocialista honvédelmi miniszter, aki az ATV stúdiójában magyarázta el azt is, miért követett el szabálysértést a volt vezérkari főnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 14:29
Ruszin-Szendi Romulusz MW Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A fegyverviselési engedély bizonyos szakmákhoz kötött, például a civil fegyveres biztonsági őrök adott esetben hordhatják a fegyverüket, illetve azok a személyek, akiknek a rendőrség külön engedélyezi, mert életveszélyben vannak, de nekik külön ideiglenes engedélyt adnak. Ruszin-Szendi Romulusz erre hivatkozott, de

 azt nem tudni, volt-e, kapott-e a fegyverviselésre külön engedélyt

 – fogalmazott Juhász Ferenc szerdán az ATV-ben, ahol azt fejtegették, követett-e el hibát a volt tábornok, amikor jól láthatóan fegyverrel az inge alatt tartott lakossági fórumot.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szedi Romulusz fegyverrel tart lakossági fórumot (Forrás: Képernyőkép)

A volt szocialista honvédelmi miniszter azt mondta, ha Ruszin-Szendi Romulusznak lett volna engedélye arra, hogy magánál tartson fegyvert, nyilván leírta volna. 

– Ebben biztosak lehetünk, hogy ilyen nem volt. Ha engem mint politikust beszorítanak, hogy valamit vétettem, és egyébként nem vétettem, mert megkértem az engedélyt, minden klappol, minden stimmel, akkor azt nyilvánosságra hozom. Nyilván itt azért nem történt meg, mert a viselésre vonatkozó rendőrségi engedély vagy lejárt, vagy nem is volt 

– magyarázta Juhász Ferenc.

Azt is elmondta, hogyha ez a fegyvernek látszó tárgy tényleg az volt, és ez bizonyítást nyer, és nem volt a rendőrségtől erre külön engedélye, akkor azon túl, hogy politikai értelemben mindenféleképpen kérdéses, hogy egy közösségi rendezvényen, politikai fórumon ezt az embert viseli, 

nagy valószínűséggel szabálysértést követ el. 

Juhász Ferenc érvelése 2.30-tól látható:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.