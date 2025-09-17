Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt

– A fegyverviselési engedély bizonyos szakmákhoz kötött, például a civil fegyveres biztonsági őrök adott esetben hordhatják a fegyverüket, illetve azok a személyek, akiknek a rendőrség külön engedélyezi, mert életveszélyben vannak, de nekik külön ideiglenes engedélyt adnak. Ruszin-Szendi Romulusz erre hivatkozott, de

azt nem tudni, volt-e, kapott-e a fegyverviselésre külön engedélyt

– fogalmazott Juhász Ferenc szerdán az ATV-ben, ahol azt fejtegették, követett-e el hibát a volt tábornok, amikor jól láthatóan fegyverrel az inge alatt tartott lakossági fórumot.

Ruszin-Szedi Romulusz fegyverrel tart lakossági fórumot (Forrás: Képernyőkép)

A volt szocialista honvédelmi miniszter azt mondta, ha Ruszin-Szendi Romulusznak lett volna engedélye arra, hogy magánál tartson fegyvert, nyilván leírta volna.

– Ebben biztosak lehetünk, hogy ilyen nem volt. Ha engem mint politikust beszorítanak, hogy valamit vétettem, és egyébként nem vétettem, mert megkértem az engedélyt, minden klappol, minden stimmel, akkor azt nyilvánosságra hozom. Nyilván itt azért nem történt meg, mert a viselésre vonatkozó rendőrségi engedély vagy lejárt, vagy nem is volt

– magyarázta Juhász Ferenc.

Azt is elmondta, hogyha ez a fegyvernek látszó tárgy tényleg az volt, és ez bizonyítást nyer, és nem volt a rendőrségtől erre külön engedélye, akkor azon túl, hogy politikai értelemben mindenféleképpen kérdéses, hogy egy közösségi rendezvényen, politikai fórumon ezt az embert viseli,

nagy valószínűséggel szabálysértést követ el.

Juhász Ferenc érvelése 2.30-tól látható: