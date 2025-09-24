Nemzetbiztonsági és igazságügyi tárgyú törvényeket tárgyal szerdán a parlament

Az országgyűlési honlapon olvasható napirend szerint az ülés kilenc órakor a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terheinek csökkentéséhez szükséges törvénymódosítások vitájával kezdődik, amely a szőlőültetvények telepítésekor állapít meg könnyítéseket.

A képviselők megvitatják a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosítását. Átalakul a nemzetbiztonsági ellenőrzés rendszere. Újragondolják a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett munkaköröket, a cél ezen munkakörök, így a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek számának csökkentése.

A minősített adat védelméről szóló törvény és ezzel kapcsolatos más törvények, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosítása a biztonsági szakvéleményre vonatkozó módosításokat tartalmazza az egyes ágazati törvényekben.

A parlament tárgyalja a magánjogi tárgyú törvények módosítását, amely az uniós jogharmonizáción túl egyebek mellett növelné a jogi segítők munkájának hatékonyságát, csökkentené az igazságügyi szakértők adminisztratív terheit.

Napirenden szerepel a közhitelességről és a közhiteles nyilvántartások egységes vezetéséről szóló törvénnyel összefüggő törvények, továbbá a közigazgatási bíráskodással összefüggő jogszabályok módosítása.

Tárgyalja a parlament a föld alatti energiahordozó-tárolással, valamint a földgáz biztonsági készletezésével összefüggő törvények módosítását is, a javaslat a földgáz esetében kiegészíti, hidrogén esetében megteremti a föld alatti tárolás alapvető szabályait, a bányafelügyelet engedélyezési hatáskörét.