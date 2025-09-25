MagyarországkonzultációenergiacsaládHidvéghi Balázs

A rezsicsökkentésről szól a nemzeti konzultáció negyedik kérdése

A brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a rezsicsökkentést, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek – írta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán.

2025. 09. 25. 12:22
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?” – ismertette az újabb nemzeti konzultáció negyedik kérdését Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a videóban elmondta: Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Ennek köszönhetően az Európai Unió belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért  – tette hozzá.

Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. A brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Egyes vezető politikusok a rezsicsökkentést humbugnak nevezték, az egyik párt szakértője pedig azt mondja, hogy szerinte az a jó, ha ez emberek nem kevesebbet, hanem többet fizetnek a gázért és az áramért

– mondta Hidvéghi Balázs.

„Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását kerek perec meg akarja tiltani Magyarország számára. Ezek a tervek egy átlagos magyar háztartásnak több mint félmillió forinttal emelnék meg az éves rezsikiadásait. Ezzel a magyar családok óriási veszteséget, a magyar cégek pedig komoly versenyhátrányt szenvednének” – hangsúlyozta a politikus.

Hidvéghi Balázs közölte,

a kormány szerint Magyarországnak szüksége van az olcsó energiára, és fenn kell tartani a rezsicsökkentést.

„A brüsszeli követeléseket kiszolgáló politikai erők mindezt veszélybe sodornák. Ne engedjük, hogy végrehajtsák ezeket a terveket! Vegyünk részt a nemzeti konzultációban, és tiltakozzunk a rezsicsökkentés eltörlése ellen” – húzta alá a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


