Nosztalgiázni is lehet az európai mobilitási héten

Idén huszonnegyedszer rendezik meg Budapesten Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát, az európai mobilitási hetet szeptember 16. és 22. között, a programsorozat csúcspontja az autómentes hétvége lesz szeptember 20-án és 21-én – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Fotó: MTVA/Róka László

Az európai mobilitási hét idei mottója: Mobilitás mindenkinek.

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét,

rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére .

Azt írták, „a fenntarthatóság nem unalmas előadás, hanem színes, családi élmény: villamoscsengő, retró nosztalgia, bringásprogram és foodtruck illatok kísérik végig a hetet”.

Az autómentes hétvégén

a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak

a környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő rendezvényen.