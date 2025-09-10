Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európai Mobilitási HetBudapestkampány

Nosztalgiázni is lehet az európai mobilitási héten

Ismét megrendezik a fővárosban az európai mobilitási hetet, ahol számtalan programmal várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét, rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 10:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén huszonnegyedszer rendezik meg Budapesten Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát, az európai mobilitási hetet szeptember 16. és 22. között, a programsorozat csúcspontja az autómentes hétvége lesz szeptember 20-án és 21-én – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Budapest, 2023. április 1. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik CAF Urbos 3 típusú és egy Siemens Combino Supra villamosa a Könyves Kálmán körúton, a Kőbányai út közelében. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Róka László

Az európai mobilitási hét idei mottója: Mobilitás mindenkinek. 

A rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a közlekedési mód felelős megválasztásának jelentőségét,

 rávilágítson az autóforgalom környezeti, baleseti és városképi hatásaira, felhívja a figyelmet a fenntartható közlekedés előnyeire, valamint a közösségi közlekedés, a kerékpározás és a gyaloglás fejlesztésének szükségességére .

Azt írták, „a fenntarthatóság nem unalmas előadás, hanem színes, családi élmény: villamoscsengő, retró nosztalgia, bringásprogram és foodtruck illatok kísérik végig a hetet”.

Az autómentes hétvégén

 a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak

 a környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő rendezvényen.

Borítókép: Előkerülnek a muzeális értékű járművek is (Fotó: BKK)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.