Európa-szerte irigylik Magyarországot: továbbra is nálunk a legolcsóbb az EU-n belül a rezsi

Augusztusban kismértékben, de esett az áram bruttó végfelhasználói ára Európában a lakosság számára – derül ki a Világgazdaság összeállításából, amely a finnországi VaasaETT fővárosok adatait összevető elemzése alapján készült. Az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.

Augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb a rezsi ára az Európai Unión belül

Az egységárak nagysága alapján Berlin mellett Bern és Brüsszel volt a hónap vesztese, míg az egy évvel korábbi adatra vetített ármozgások iránya alapján Helsinki, Oslo, Tallinn és Brüsszel.

A finn és a norvég fővárosban ugyanis 7 százalékkal nőtt átlagosan a bruttó végfelhasználói tarifa, mert azon belül emelkedett az áram mint termék ára is.

Az észt fővárosban az 5 százalékos dráguláshoz az elosztás díjnövekedése is hozzájárult,

a belgiumi plusz 3 százalékhoz pedig csak az áram magasabb ára.

Nem úszták meg a magasabb átlagos tarifát (emiatt pedig a nagyobb számlát) azok a magyarok sem, akik több villamos energiát használtak fel a jogszabály által átlagfogyasztásként megszabott mennyiségnél. Ők csak az átlagfogyasztás szintjéig fizethették a rezsicsökkentett tarifát, az azon felüli tételért egy magasabb, piacinak mondott, de valójában szintén hatósági árat számlázott a szolgáltatójuk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az áram és a gáz esetében is kiszámolta, hogy az átlagtarifa mennyivel nőne, ha az adott háztartás túlfogyasztása 20 százalék lenne. Augusztusra a villamos energia esetében 10,60 eurócent jött ki, ami 15 százalékkal nagyobb a rezsicsökkentettnél.

A ljubljanaiak viszont jól jártak: kevesebbet fizettek magáért az energiáért és az elosztásért is, így már csak bő kétszer nagyobb a tarifájuk, mint a budapestieknek. A még a szlovéniainál is magasabb bécsi tarifa 3 százalékkal esett.