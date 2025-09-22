HungaroMet Nonprofit Zrtidőjáráshőmérséklet

Nyárias meleggel indul a hét, keddtől jön a fordulat

A hét első napján országszerte napos, száraz időre számíthatunk, a hőmérséklet több helyen eléri a 30 fokot. Kedden azonban már északnyugaton megérkeznek a záporok, zivatarok, a hét közepétől pedig borongós, hűvös, esős idő váltja a nyárias meleget.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 6:34
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk– írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. 

A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. 

A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Héfő délutánra országosan visszatér a nyári meleg. (Forrás: Időkép)

Keddtől érkeznek a záporok 

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak – írja előrejelzésében a Köpönyeg. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett a napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Pénteken borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu