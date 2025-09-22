Nyárias meleggel indul a hét, keddtől jön a fordulat

Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk– írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon és az Alföldön többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik.

A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Héfő délutánra országosan visszatér a nyári meleg. (Forrás: Időkép)

Keddtől érkeznek a záporok

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak – írja előrejelzésében a Köpönyeg. Ezzel szemben délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett a napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, főleg keleten zivatar. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű.

Pénteken borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet.

