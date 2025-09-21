Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

NB IIVideoton FCBudapest Honvéd

A Honvéd fordulatos meccset játszott, a Videoton öt gólt szerzett

A labdarúgó NB II 7. fordulójában a Videoton FC házigazdaként 5-0-ra verte a Tiszakécskét, míg a Budapest Honvéd otthon győzte le 2-1-re a Békéscsabát. A kispestiek a vasárnap esti sikerükkel és a Csákvár pontvesztésével átvették a vezetést az NB II tabelláján.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 21:06
A Videoton másodszor győzött az NB II-ben (Fotó: vidi.hu)
Az NB II vasárnapi játéknapján a Videoton az első félidő hajrája előtt még csak egygólos előnyben volt, de hatvan perc elteltével már kialakult az 5-0-s végeredmény. A székesfehérváriak a sikerükkel pontszámban beérték a Tiszakécskét. A Budapest Honvéd elveszítette a szerdai, Kecskemét elleni bajnoki folytatását, vasárnap azonban a Békéscsaba ellen hazai pályán lejátszott fordulatos találkozón már nem maradt el a három pont begyűjtése. Az odahaza továbbra is százszázalékos kispestiek ráadásul ezzel legalább hétfő estig a tabella élére ugrottak.

A Budapest Honvéd az élre állt az NB II-ben
A Budapest Honvéd az élre állt az NB II-ben (Fotó: honvedfc.hu)

A Csákvár pontvesztése is kellett a Budapest Honvéd előzéséhez

Budafokon és Szentlőrincen sem született gól – Dél-Budáról az újoncként immár hat forduló óta veretlen Karcag, Baranyából pedig a Csákvár távozott egy ponttal. Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot. A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.

NB II, 7. forduló:

  • Videoton FC–Tiszakécskei LC 5-0 (2-0)
    gólszerzők: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)
  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0-3 (0-0)
    g.: Lakatos (61.), Madarász (64.), Gálfi (74.)
  • FC Ajka–Kecskeméti TE 1-3 (0-0)
    g.: Katona I. (80.), illetve Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)
  • Budafoki MTE–Karcagi SC 0-0
  • Szentlőrinc SE–Aqvital FC Csákvár 0-0
  • Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre 2-1 (1-0)
    g.: Zuigéber (17.), Baki (69.), illetve Szabó B. (45+1.)

szombaton játszották:

  • BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny 0-1 (0-0)
    g.: Kocsis D. (86.)

hétfőn játsszák:

  • Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

A tabella állása ITT tekinthető meg.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

