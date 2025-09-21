A Honvéd fordulatos meccset játszott, a Videoton öt gólt szerzett

Az NB II vasárnapi játéknapján a Videoton az első félidő hajrája előtt még csak egygólos előnyben volt, de hatvan perc elteltével már kialakult az 5-0-s végeredmény. A székesfehérváriak a sikerükkel pontszámban beérték a Tiszakécskét. A Budapest Honvéd elveszítette a szerdai, Kecskemét elleni bajnoki folytatását, vasárnap azonban a Békéscsaba ellen hazai pályán lejátszott fordulatos találkozón már nem maradt el a három pont begyűjtése. Az odahaza továbbra is százszázalékos kispestiek ráadásul ezzel legalább hétfő estig a tabella élére ugrottak.

A Budapest Honvéd az élre állt az NB II-ben (Fotó: honvedfc.hu)

A Csákvár pontvesztése is kellett a Budapest Honvéd előzéséhez

Budafokon és Szentlőrincen sem született gól – Dél-Budáról az újoncként immár hat forduló óta veretlen Karcag, Baranyából pedig a Csákvár távozott egy ponttal. Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot. A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.