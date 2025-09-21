A Honvéd fordulatos meccset játszott, a Videoton öt gólt szerzett

Az NB II vasárnapi játéknapján a Videoton az első félidő hajrája előtt még csak egygólos előnyben volt, de hatvan perc elteltével már kialakult az 5-0-s végeredmény. A székesfehérváriak a sikerükkel pontszámban beérték a Tiszakécskét. A Budapest Honvéd elveszítette a szerdai, Kecskemét elleni bajnoki folytatását, vasárnap azonban a Békéscsaba ellen hazai pályán lejátszott fordulatos találkozón már nem maradt el a három pont begyűjtése. Az odahaza továbbra is százszázalékos kispestiek ráadásul ezzel legalább hétfő estig a tabella élére ugrottak.
A Csákvár pontvesztése is kellett a Budapest Honvéd előzéséhez
Budafokon és Szentlőrincen sem született gól – Dél-Budáról az újoncként immár hat forduló óta veretlen Karcag, Baranyából pedig a Csákvár távozott egy ponttal. Szegeden és Ajkán egyaránt magabiztos vendégsiker született: a csongrádiak otthonában a Soroksár, a dunántúliaknál pedig a Kecskemét szerzett három gólt és három pontot. A KTE sikeréhez Pálinkás Gergő két góllal és egy gólpasszal járult hozzá, így Tímár Krisztián vezetőedző irányításával három meccs után is veretlenek az alföldiek.
NB II, 7. forduló:
- Videoton FC–Tiszakécskei LC 5-0 (2-0)
gólszerzők: Németh D. (9.), Nagy D. (38.), Varga R. (52., 56.), Bertók (60.)
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC 0-3 (0-0)
g.: Lakatos (61.), Madarász (64.), Gálfi (74.)
- FC Ajka–Kecskeméti TE 1-3 (0-0)
g.: Katona I. (80.), illetve Pálinkás (48., 52.), Beke (87.)
- Budafoki MTE–Karcagi SC 0-0
- Szentlőrinc SE–Aqvital FC Csákvár 0-0
- Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre 2-1 (1-0)
g.: Zuigéber (17.), Baki (69.), illetve Szabó B. (45+1.)
szombaton játszották:
- BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny 0-1 (0-0)
g.: Kocsis D. (86.)
hétfőn játsszák:
- Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC 20.00
A tabella állása ITT tekinthető meg.