Újabb Tisza Párt-közeli szakértő szólta el magát: Magyar Péterék emelnék a nyugdíjkorhatárt + videó

Simonovics András az ATV-ben úgy fogalmazott: lehet gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 19:48
A Tisza Párt újabb tanácsadója leplezte le Magyar Pétert. Simonovics András közgazdász a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt – írja az Ellenpont.

Simonovics András az ATV stúdiójában a Tisza Párt nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta:

lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

A beszélgetés elején még megpróbálta tagadni, hogy a Tisza Párt tanácsadója lenne, a végén azonban elszólta magát. Egyértelmű, hogy kapcsolatban áll Magyar Péter pártjával, különben nem beszélne többes szám első személyben.

Érdekes adalék, hogy az interjúban Simonovics arról is panaszkodik, hogy „2008 és 2010 között létezett a Költségvetési Hivatalnak egy szaktitkársága, ahol nagyszerű szakemberek dolgoztak, akik minden javaslatot beáraztak, minősítettek, ezért szüntette meg Orbán Viktor”.

Az Ellenpont szerint azonban Simonovics zavaros kritikája megalapozatlan. Költségvetési Hivatal ugyanis sosem létezett, így szaktitkársága sem volt, ellenben létezett Költségvetési Tanács, amelynek éppen ez volt a feladata. Ennek a titkársága 2010-ben valóban megszűnt, mivel kétéves fennállása alatt kis híján csődbe jutott az ország a tanácsaikkal, viszont közel egymilliárd forintba került a negyvenfős pazarló titkárság, ezért megszüntették. Maga a tanács viszont jelenleg is azonos jogkörrel tevékenykedik.

Simonovics egyébként jól illeszkedik a Tisza tanácsadói által képviselt megszorító irányvonalba: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy

a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni,

a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett kardoskodik.

Borítókép: Simonovics András közgazdász (Forrás: ATV) 


