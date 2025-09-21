Ágh PéterTisza PártszeretetországMagyar Péter

Fideszes képviselő lelövésére buzdított egy hozzászóló

Újabb posztban hívta fel a figyelmet Ágh Péter, hová vezet Magyar Péter és a tiszások hergelése. Észak-Vas vármegye képviselője oldalán agresszív kommentet írt valaki egy fényképhez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 15:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Oda lőjetek…” Ezt írta egy gyűlölködő kommentelő Ágh Péter országgyűlési képviselő szombaton közzétett fotója alá, amelyen a szívére és a magyar címerre mutat – írja a Veol.

Oda lőjetek – írta egy hozzászóló Ágh Péter bejegyzéséhez (Forrás: Facebook)

A képviselő az eset után közölte:

Itt tartunk! Ide vezet az a hergelés, amit a mindenkit is eláruló vezérük elindított, és amit sokan folytatnak számos felületen.

A politikus emlékeztetett, hogy volt olyan, aki Kásler Miklós halálára azt írta: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig: „A halott fideszes a jó fideszes.”

„Most már úgy tűnik, a fegyvereket használni is akarják. Egyik exkatonájuk amúgy is pisztollyal jár civilek közé.”

Egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások »szeretetországa«

– hívta fel a figyelmet Ágh Péter.

A botrányos ügy további részleteit ide kattintva olvashatja.

Borítókép: Ágh Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu