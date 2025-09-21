Fideszes képviselő lelövésére buzdított egy hozzászóló

„Oda lőjetek…” Ezt írta egy gyűlölködő kommentelő Ágh Péter országgyűlési képviselő szombaton közzétett fotója alá, amelyen a szívére és a magyar címerre mutat – írja a Veol.

Oda lőjetek – írta egy hozzászóló Ágh Péter bejegyzéséhez (Forrás: Facebook)

A képviselő az eset után közölte:

Itt tartunk! Ide vezet az a hergelés, amit a mindenkit is eláruló vezérük elindított, és amit sokan folytatnak számos felületen.

A politikus emlékeztetett, hogy volt olyan, aki Kásler Miklós halálára azt írta: „Egy fideszessel kevesebb. Ennyi.” Más pedig: „A halott fideszes a jó fideszes.”

„Most már úgy tűnik, a fegyvereket használni is akarják. Egyik exkatonájuk amúgy is pisztollyal jár civilek közé.”

Egyre inkább megtapasztalhatjuk, hogy milyen valójában a tiszások »szeretetországa«

– hívta fel a figyelmet Ágh Péter.

