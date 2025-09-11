Olyan helyen kutakodott a pécsi testnevelő tanár, ahol nem kellett volna

A vádlott 2024 márciusában a sértettel iskolán kívül is találkozott a férfi kocsijában. Itt a tanár megsimogatta tanítványát és benyúlt a melltartója alá. 2024 szeptemberében egy másik tanítványával is hasonló eset történt.

2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik lánynál is próbálkozott, az órán mellé ült, simogatni, masszírozni kezdte, a sértett azonban visszautasította a férfi közeledését.