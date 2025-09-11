Pécsi Járási Ügyészségközépiskolábanbűncselekményiskola

Olyan helyen kutakodott a pécsi testnevelő tanár, ahol nem kellett volna

Vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy testnevelő tanárral szemben, aki több tanítványát szexuálisan zaklatta.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 11. 12:11
A férfi testnevelő tanárként dolgozott egy pécsi középiskolában. 2024 januárjától egy tanítványával online beszélgetni kezdett, majd egy idő után tőle intim képeket kért. A lány többször fehérneműs képeket küldött magáról.

A vádlott 2024 márciusában a sértettel iskolán kívül is találkozott a férfi kocsijában. Itt a tanár megsimogatta tanítványát és benyúlt a melltartója alá. 2024 szeptemberében egy másik tanítványával is hasonló eset történt.

2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik lánynál is próbálkozott, az órán mellé ült, simogatni, masszírozni kezdte, a sértett azonban visszautasította a férfi közeledését.

A vádlott cselekménye többek között a szexuális visszaélés bűntett minősített esetének, illetve szeméremsértés vétségének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.


