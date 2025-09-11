A férfi testnevelő tanárként dolgozott egy pécsi középiskolában. 2024 januárjától egy tanítványával online beszélgetni kezdett, majd egy idő után tőle intim képeket kért. A lány többször fehérneműs képeket küldött magáról.
Olyan helyen kutakodott a pécsi testnevelő tanár, ahol nem kellett volna
Vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy testnevelő tanárral szemben, aki több tanítványát szexuálisan zaklatta.
A vádlott 2024 márciusában a sértettel iskolán kívül is találkozott a férfi kocsijában. Itt a tanár megsimogatta tanítványát és benyúlt a melltartója alá. 2024 szeptemberében egy másik tanítványával is hasonló eset történt.
2025 januárjában a testnevelő tanár egy harmadik lánynál is próbálkozott, az órán mellé ült, simogatni, masszírozni kezdte, a sértett azonban visszautasította a férfi közeledését.
A vádlott cselekménye többek között a szexuális visszaélés bűntett minősített esetének, illetve szeméremsértés vétségének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmények közül a legsúlyosabb büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.
Kriptovaluta, munkakerülő kollégák, Iványi Gábor leszúrása: elszabadult a pokol Józsefvárosban
Megdöbbentő felvételeket juttattak el lapunkhoz.
Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről + videó
A tegnapi kormányülésen döntöttek arról, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt.
Teljes káosz van a Tisza Pártban, Magyar Péterék a megtévesztésre építenek + videó
Magyar Péterék politikája a választók megtévesztésére épül, hasonlóan ahhoz a bukott szemlélethez, amely 2008-ban az országot a csőd szélére sodorta.
A fizikai határvédelmi struktúrák megépítése közös európai felelősség + videó
Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését.
