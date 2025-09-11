Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

autós hírKanadajátékautóittas vezetés

Ilyet még a rendőrök sem láttak: ittas felnőtt vezet egy Barbie-autót

Sűrű városi forgalomba merészkedett a férfi egy rózsaszín gyerekjátékdzsippel. Persze, volt rá magyarázata.

2025. 09. 11. 11:06
Fotó: Royal Canadian Mounted Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kanadában szürreális jelenetek játszódtak le szeptember egyik reggelén: egy rózsaszínű Barbie-dzsipen kuporogva felnőtt férfi hajtott a reggeli forgalomban, át is kelt az úton karjelzéssel „indexelve”. Ennek abszurditása nem csak Prince George város többi közlekedőjének tűnt fel, hanem egy arra járó rendőrnek is, aki azonnal megállította és igazoltatta a sofőrt – írta a Global News. Mint kiderült, Kasper Lincoln a lakótársa kislányától vette kölcsön az elektromos hajtású gyerekjátékot, hogy elmenjen jégkását venni, mert nagyon szomjas volt. 

Szondáztatásnál azonban kiderült, hogy aznap volt már némi alkoholbevitele, ráadásul a jogosítványa is fel volt függesztve, az egyenruhások álláspontja szerint pedig a nehezen észlelhető, apró járművel veszélyeztette a közlekedés biztonságát. Akárcsak nálunk, a nem önerővel hajtott járműveket Kanadában is tilos ittasan vezetni, mindezekért együtt pedig nem csak további 90 napos autóvezetéstől eltiltás, hanem bírósági tárgyalás vár Mr. Lincolnra – a Barbie-dzsipet pedig a rendőrök visszavitték jogos tulajdonosának, a kislánynak. 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu