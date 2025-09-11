Ilyet még a rendőrök sem láttak: ittas felnőtt vezet egy Barbie-autót

Kanadában szürreális jelenetek játszódtak le szeptember egyik reggelén: egy rózsaszínű Barbie-dzsipen kuporogva felnőtt férfi hajtott a reggeli forgalomban, át is kelt az úton karjelzéssel „indexelve”. Ennek abszurditása nem csak Prince George város többi közlekedőjének tűnt fel, hanem egy arra járó rendőrnek is, aki azonnal megállította és igazoltatta a sofőrt – írta a Global News. Mint kiderült, Kasper Lincoln a lakótársa kislányától vette kölcsön az elektromos hajtású gyerekjátékot, hogy elmenjen jégkását venni, mert nagyon szomjas volt.

Szondáztatásnál azonban kiderült, hogy aznap volt már némi alkoholbevitele, ráadásul a jogosítványa is fel volt függesztve, az egyenruhások álláspontja szerint pedig a nehezen észlelhető, apró járművel veszélyeztette a közlekedés biztonságát. Akárcsak nálunk, a nem önerővel hajtott járműveket Kanadában is tilos ittasan vezetni, mindezekért együtt pedig nem csak további 90 napos autóvezetéstől eltiltás, hanem bírósági tárgyalás vár Mr. Lincolnra – a Barbie-dzsipet pedig a rendőrök visszavitték jogos tulajdonosának, a kislánynak.