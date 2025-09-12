Orbán Viktor: A Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról

„Napi kukorék: a Tisza szerint bűncselekmény megkérdezni az emberek véleményét az adókról” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök a kommentek között megjegyezte,

Korábbi bejelentésük fényében nem meglepő, hogy nem tetszik nekik a nemzeti konzultáció. A tervük az volt, hogy »nem mondanak el mindent, mert abba belebuknának«. Kész átverés!

Orbán Viktor kijelentette, véleménye szerint ez olyan botrány, amely egy demokráciában nem maradhat következmények nélkül.

Nem hagyjuk, hogy eltitkolják az adóemelési terveiket!

– írta Orbán Viktor.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Péter a nemzeti konzultációt közpénzből folytatott pártpolitikai propagandának nevezte a közteherviselésről szól konzultációt, és bejelentette, hogy feljelenti a miniszterelnököt.

– A Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, mert szerintük a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval – erről Magyar Péter beszélt az ATV Híradónak.

A pártelnök feltehetően azért akarja meghiúsítani a nemzeti konzultációt, mert abban a Tisza Párt adóemelő intézkedéseiről kérik ki az állampolgárok véleményét.