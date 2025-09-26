Adóforradalom zajlik Magyarországon + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Orbán Viktor szerint adóforradalom zajlik Magyarországon: jövő szerdától a háromgyermekes anyák szja-mentessé válnak, a családoknál összesen négyezermilliárd forint marad, és megduplázzák a családi adókedvezményt. A miniszterelnök a Kossuth rádióban hangsúlyozta, hogy a kormány az adócsökkentés híve, szemben a Tiszával, amely szerinte adóemelést és vagyonadót tervez. A kormányfő a beruházások fontosságát is kiemelte, példaként említve a békéscsabai fejlesztést, amely 2500 új munkahelyet hoz létre.

Arról, hogy jövő szerdától személyi jövedelemadó mentessé válnak a háromgyermekes anyák, közölte: indokolt volt a lépés. Egy valóságos adóforradalom zajlik Magyarországon, a családoknál négyezer milliárd forint marad. Minél több pénz marad a családoknál, annál jobb – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban.

Az ellenzék azt gondolja, hogy elveszik az emberektől és a cégektől a pénzt, és elosztják, hogy igazságos legyen. Azonban ennek a vége gazdasági csőd.

A kormánypártok filozófiája, hogy minél több pénzt a családoknál és a cégeknél kell hagyni. Ezért az adócsökkentés kormánya vagyunk, míg a baloldal, ideértve a Tiszát, mindig adóemelést akar – szögezte le. Orbán Viktor jelezte, hogy megduplázzák a családi adókedvezményt, és többlépcsős folyamatban egymillió édesanya, aki két gyermeket szült, élete végéig nem fizet szja-t.

 

2500 új munkahely Békéscsabán

A kormány a beruházásokban érdekelt. A kormányfő a békéscsabai beruházással kapcsolatban elmondta, 2500 munkahely jön létre, a kormány támogatta mindezt negyvenmilliárd forinttal, hogy a szingapúri cég ide jöjjön. Hasonló a helyzet a BMW-gyárral is, amit pénteken adnak át Debrecenben. 

A miniszterelnök úgy véli, aki azt mondja, hogy ne támogassák a beruházásokat, az a magyarok kenyerét veszi el.

Orbán Viktor tájékoztatott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta. A tiszások megmondták, hogy nem árulják el a választások előtt a részleteket, mert akkor elveszítenék a választást. Szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyonadót is terveznek, még ez pontosan nem tisztázott, de ha így van, akkor vagyonbevallást kell készíteni mindenkinek.

Orbán Viktor szerint az adó legyen egyszerű, kicsi, ne piszkálják az embereket, hanem hagyni kell őket dolgozni és keresni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)


