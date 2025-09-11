Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt elvégeztük + videó

Minden ígéret teljesült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 16:38
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Mindent megcsinálunk, megcsinálok, amit vállaltam – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök példákkal is alátámasztotta, hogy minden vállalása a végére valósággá válik.

Kötcse, 2025. szeptember 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Július elsejétől minden dolog, amit vállaltunk, a nyugdíjak, az adócsökkentés, a családok támogatása, az mind megtörtént

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: a gyed és a gyes adómentes lett. – Már 50 százalékkal megemeltük a gyerekek után járó adókedvezményt, a háromgyerekes anyák október 1-jétől nem fizetnek szja-t életük végéig – folytatta a miniszterelnök. Hozzátette: elindítottak egy 3 százalékos államilag támogatott otthonteremtési hitelt.

Tehát az, hogy mi ezeket a programokat meg tudjuk csinálni, azt mutatja, hogy ebben az országban van szufla

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: (Fotó: )

Google News
