Orbán Viktor elárulta, így nyerték meg eddig a választásokat + videó

Legfrissebb videójában a felelős kormányzás egyik lényegi elemére mutatott rá a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 16:32
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
– Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és amit mondtunk, azt meg megcsináltuk – jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a kötcsei beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyben kormánya beteljesült ígéreteit sorolta. Megemlítette – többek között – az IMF „hazaküldését”, a migránsok távoltartását és a családtámogatásokat, valamint az adócsökkentéseket is.

Mint mondta, ebből épül föl az, ami a politika lényegét adja: a bizalom. – És ezért nem másért, hanem a belénk vetett bizalom, a megdolgozott, illetve megszolgált bizalom miatt nyertük és nyerjük sorban a választásokat – hangoztatta a kormányfő.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

