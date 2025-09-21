Orbán ViktorminiszterelnökPapp László Sportarénábanbékemenet

Orbán Viktor: Napról napra százával és ezrével vagyunk többen

A kormányfő kiemelte: legközelebb október 23-án, a békemeneten találkozunk.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 9:10
Fotó: VIVIEN CHER BENKO Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Napról napra százával és ezrével vagyunk többen” – írta Orbán Viktor vasárnapi reggeli bejegyzésében. A miniszterelnök közölte azt is, 

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, több mint 11 ezer ember jelenlétében tartották meg a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóját a budapesti Papp László Sportarénában szombaton. A rendezvényen a kormány tagjai mellett jobboldali politikusok, véleményvezérek, sportolók, szakértők mellett közéleti szereplők vettek részt; az esemény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. A kormányfő úgy fogalmazott: „a következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án”, hozzátéve, olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot.


