Így értékelte a miniszterelnök az Orbán-Tarjányi vitát + videó

Ezek voltak a toplistás témák.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 9:47
Forrás: Mandiner
Az Orbán Balázs Tarjáni Péter vita top 5 témáját osztotta meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Az összeállításban a kormányfő politikai tanácsadója egyértelművé teszi, hogy

ő egy magyar tisztségviselő, akinek az a feladata, hogy arról beszéljen, mi jó Magyarországnak.

Orbán Balázs arról is beszél, hogy amikor a migrációs válság indult, senki nem osztotta a magyar álláspontot, viszont ma már egyre többen.

Európa önellátásról azt mondta, az nem realisztikus, Európa már nem olyan jelentős, és beszélni kell arról, hogyan lehet ezen változtatni. 

Orbán Balázs szerint az új liberális nyugati konszenzus, hogy a világot rosszakra és jókra kell bontani. 

– A jók azok, akik velünk vannak, a rosszak azok, akik nincsenek velünk

 – fogalmazott Orbán Balázs a vitában.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

