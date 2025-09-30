Óriási hiányosságot tártak fel a Snapchaten, de a cég váltig tagad

Az elmúlt években sorra jelennek meg azok a beszámolók, amelyek szerint a közösségi platformok – köztük a fiatalok körében különösen népszerű Snapchat – a tiltott szerek online terjesztésének kulcsfelületeivé váltak – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Egy dán elemzés azt tesztelte, hogy a platform hogyan kezeli a nyilvánvalóan drogeladással foglalkozó profilokat, és mennyire terjesztik tovább ezeket a belsős ajánlórendszerek. A kutatók négy, frissen létrehozott, 13 éves életkorúnak beállított tesztprofilt hoztak létre, és 2025 márciusától júniusig gyűjtöttek adatot. A profilok kifejezetten olyan felhasználóneveket kerestek és jelöltek ismerősként, amelyek egyértelműen drogeladásra utaltak: volt köztük nyílt kifejezés („coke”, „weed”, „hash”), illetve közismert szleng és eufemizmus.

Mivel a Snapchat jelzi a képernyőmentést, a kommunikáció dokumentálásához külön készülékkel fotózták a beszélgetéseket, egyértelmű bizonyítékot gyűjtve arról, hogy az adott profil ténylegesen tiltott szert kínál, árakat ad meg, átvételi vagy szállítási módot egyeztet.

Illusztráció (Fotó: Pexels)

A Snapchat fittyet hány az uniós jogszabályokra

A vizsgálat két bejelentési útvonalat hasonlított össze: húsz profilt az alkalmazáson belüli „használat vagy drogeladás” menüponton keresztül jelentettek, további húszat pedig a Snapchat támogatási weboldalán elérhető, kifejezetten az uniós digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) 16. cikkére hivatkozó űrlapon. A kettő között fontos különbség, hogy az appon belüli bejelentés legfeljebb 250 karaktert enged a leírásra, míg a webes DSA-űrlap nem korlátozza a szöveg hosszát, vagyis elvben itt részletesebb indoklás és pontosabb hivatkozások adhatók meg. Mind a negyven esetben azonos, jogszabályokra hivatkozó szöveget használtak, és ahol lehetett, engedélyezték, hogy a Snapchat a legutóbbi üzenetekbe betekintsen.

Az eredmény lehangoló képet mutatott a bejelentések tényleges kezeléséről. Az alkalmazáson belüli bejelentéseknél 20-ból 10 profilt eltávolítottak, azaz csak minden másodikat, amíg a DSA-űrlapon tett 20 bejelentés közül egyetlen profilt sem töröltek.

Minden esetben azt a választ kapták, hogy „nincs elég információ” az elbíráláshoz, további bizonyítékot pedig nem kértek be, és a fellebbezési lehetőségekről sem adtak tájékoztatást. Ez a gyakorlat a DSA szellemiségével és betűjével is ütközhet, amely egyrészt könnyen használható és átlátható bejelentési mechanizmust ír elő, másrészt kötelezi a szolgáltatókat a gyors, gondos elbírálásra és az indokolt válaszadásra, beleértve a fellebbezés módjának ismertetését.