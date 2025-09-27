Sniccerrel fenyegette a kisgyerekeket egy szegedi tanítónő, kirúgták

Az iskolában vették őrizetbe azt a nyugdíj előtt álló tanítót Szegeden, aki ellen több szülő is feljelentést tett. Az Origo azt írja, egy kislánynak összekötözte a kezét, és leragasztotta a száját.

Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanítónő (Illusztráció: Shutterstock)

Emiatt történt, hogy összekötözte a kezét

A napközis pedagógus azért hallgattatta el az egyik kisgyereket, mert szerinte túl sokat beszélt és zavarta őt. Azzal, hogy leragasztotta a száját, a kislány elhallgatott, azzal pedig, hogy a két kezét egymáshoz kötötte, nem is tudta letépni magáról a tapaszt. Egy másik gyereknek a haját vágta le, több kicsit pedig azzal fenyegetett meg,

hogy sniccerrel fogja levágni az ujjukat vagy a nyelvüket, ha nem viselkednek rendesen.

Emellett rendszeresen kiabált is a gyerekekkel. A szülők úgy döntöttek, hogy ez nem maradhat annyiban, és a rendőrséghez fordultak.

Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A szegedi tankerületnél a nyomozásra való tekintettel részleteket nem árultak el a Délmagyar.hu-nak, de az kiderült, hogy a pedagógus jogviszonyát már rendkívüli felmentéssel megszüntették.