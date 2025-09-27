pedagógussniccerSzegedösszekötiskolábanlegvágkisgyerektámadás

Sniccerrel fenyegette a kisgyerekeket egy szegedi tanítónő, kirúgták

Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás egy idős pedagógus ellen Szegeden. Egy kislány kezét összekötözte, egy másiknak legvágta a haját.

Munkatársunktól
2025. 09. 27. 13:58
rendőrautó mellett áll egy rendőr rendőrautó és rendőr Police.hu
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iskolában vették őrizetbe azt a nyugdíj előtt álló tanítót Szegeden, aki ellen több szülő is feljelentést tett. Az Origo azt írja, egy kislánynak összekötözte a kezét, és leragasztotta a száját.

Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanítónő
Egy kislány kezét összekötözte, beragasztotta a száját a tanítónő (Illusztráció: Shutterstock)

Emiatt történt, hogy összekötözte a kezét

A napközis pedagógus azért hallgattatta el az egyik kisgyereket, mert szerinte túl sokat beszélt és zavarta őt. Azzal, hogy leragasztotta a száját, a kislány elhallgatott, azzal pedig, hogy a két kezét egymáshoz kötötte, nem is tudta letépni magáról a tapaszt. Egy másik gyereknek a haját vágta le, több kicsit pedig azzal fenyegetett meg, 

hogy sniccerrel fogja levágni az ujjukat vagy a nyelvüket, ha nem viselkednek rendesen. 

Emellett rendszeresen kiabált is a gyerekekkel. A szülők úgy döntöttek, hogy ez nem maradhat annyiban, és a rendőrséghez fordultak.

Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indult eljárás a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A szegedi tankerületnél a nyomozásra való tekintettel részleteket nem árultak el a Délmagyar.hu-nak, de az kiderült, hogy a pedagógus jogviszonyát már rendkívüli felmentéssel megszüntették.

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu