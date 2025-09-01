Sima igazoltatásnak indult, végül ötszörösen körözött férfit fogtak el a rendőrök

A Népligetnél járőröző rendőrök még péntek éjjel igazoltattak egy gyanúsan viselkedő férfit, aki nem adta át az okmányait, csak bediktálta az adatait – írja a Police.hu. A rendőrség hivatalos honlapja szerint

az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi ellen összesen öt körözés volt érvényben.

A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság négy esetben körözést rendelt el, mivel a férfi a kiszabott pénzbírságokat nem fizette meg, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.