Pankotai Lili a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányait, Orbán Balázs köszöntötte

– Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen! Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata! – köszöntötte Orbán Balázs Pankotai Lilit, és egyben sikeres tanévet kívánt az aktivistának, aki az elmúlt években igen aktív közéleti szerepet vállalt, állandó résztvevője a baloldali tüntetéseknek, nemrégiben a pride-on való részvétel miatt került bajba, de amiatt is eljárás indult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elpusztításáról beszélt.

A mozgalmas nyáriszünet után most pedig az NKE-n éli tovább egyetemi napjait, a miniszterelnök politikai igazgatója ezért néhány praktikus tanácsot adott az aktivistának.

– Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz! – sorolta Orbán Balázs, aki egyben megnyugtatta a fiatalt, a sok tanulás mellett azért jut idő a feltöltődésre is, az egyetem ugyanis megannyi lehetőséget kínál a hallgatóknak.

– A sok tanulás mellett vár majd rád a város legszebb campusa, a pezsgő közösségi élet, számos sportlehetőség és persze a Ludovika-fesztivál is! – avatta be Pankotai Lilit.