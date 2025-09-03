Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Pankotai LiliNemzeti Közszolgálati EgyetemennkeOrbán Viktoraktivista

Pankotai Lili a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja tanulmányait, Orbán Balázs köszöntötte

A miniszterelnök politikai igazgatója megnyugatta az aktivistát, a tudományos munka mellett van lehetőség a szórakozásra is.

Munkatársunktól
2025. 09. 03. 8:09
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Üdvözlünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen! Örülünk, hogy az NKE-t választottad tanulmányaid folytatásához! Kiváló közösséghez csatlakoztál, amelynek nagyon fontos a hazafias értékek tisztelete és a nemzet szolgálata! – köszöntötte Orbán Balázs Pankotai Lilit, és egyben sikeres tanévet kívánt az aktivistának, aki az elmúlt években igen aktív közéleti szerepet vállalt, állandó résztvevője a baloldali tüntetéseknek, nemrégiben a pride-on való részvétel miatt került bajba, de amiatt is eljárás indult, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elpusztításáról beszélt. 

A mozgalmas nyáriszünet után most pedig az NKE-n éli tovább egyetemi napjait, a miniszterelnök politikai igazgatója ezért néhány praktikus tanácsot adott az aktivistának.

– Ne feledd, a tanórák látogatása mellett értékes tapasztalatot szerezhetsz minisztériumoknál, és más állami, hon- és rendvédelmi szerveknél, sőt ha szeretnél, a tudományos munkába is bekapcsolódhatsz! – sorolta Orbán Balázs, aki egyben megnyugtatta a fiatalt, a sok tanulás mellett azért jut idő a feltöltődésre is, az egyetem ugyanis megannyi lehetőséget kínál a hallgatóknak.

– A sok tanulás mellett vár majd rád a város legszebb campusa, a pezsgő közösségi élet, számos sportlehetőség és persze a Ludovika-fesztivál is! – avatta be Pankotai Lilit.

Borítókép: Pankotai Lili (Fotó: Havran Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.