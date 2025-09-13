Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

kislányKenderesenszerszámnyéléletveszélyesgyermek

Életveszélyesen megsérült a kislányát pedofilgyanús bűnözőtől védő férfi

Súlyos támadás történt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen. Egy férfi megpróbálta megvédeni 13 éves kislányát egy, korábban pedofilként emlegetett, többszörösen elítélt bűnözővel szemben.

Munkatársunktól
2025. 09. 13. 19:09
rendőrautó Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy férfi a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kenderesen a gyermeke védelmében összeveszett egy másik férfival, akiről úgy tudta, hogy pedofil. Mivel azt gyanította, hogy a 13 éves kislányát is megkörnyékezte, számonkérte – írta meg az Origo

Életveszélyesen megsérült a kislányát pedofil-gyanús bűnözőtől védő férfi Kenderesen
Életveszélyesen megsérült a kislányát pedofilgyanús bűnözőtől védő férfi Kenderesen. Fotó: Police.hu

A 25 éves férfi bement a házába és egy szerszámnyéllel tért vissza, amellyel egyetlen ütéssel fejbe vágta a gyerek apját.

Az ütés következtében az áldozat koponyaboltozati törést szenvedett, és vérzéses agysérülése alakult ki. Jelenleg is életveszélyes állapotban van. Az esetről a férfi másik gyermeke is tudott, mivel a helyszínen volt, amikor az apját megtámadták. Ő segített neki elmenekülni.

Elfogták a pedofilgyanús férfit

A bejelentést követően a rendőrök elfogták a támadót, akit kihallgattak és őrizetbe vettek. 

Súlyos testi sértés és kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.

Az ügyészség kezdeményezte a többszörösen visszaeső gyanúsított letartóztatását, mivel esetében fennáll a szökés veszélye, valamint az is, hogy újabb bűncselekményt követhet el, vagy befolyásolhatja a tanúkat.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu