Eddig és ne tovább: petíció indult a gyermekvédelmi dolgozók védelmében

„A gyermekvédelem nem a politika és a média játszótere. A gyermekvédelmi szakma hivatás, amelynek méltóságát közösen kell megőriznünk” – figyelmeztet az Ágota Közösség, amely petíciót indított a gyermekvédelemben dolgozók méltóságáért. Kothencz János főigazgatót kérdeztük a kezdeményezésről.

Balázs D. Attila
2025. 09. 25. 16:27
Forrás: Szeged - Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Facebook-oldala
– A felfokozott közhangulat mentén gyakran tapasztalunk olyan megnyilatkozásokat, elsősorban a közösségimédia-felületeinken, amelyek a szakdolgozók vagy kifejezetten a nevelőszülők ellen irányulnak. Ezek főként általánosításokra épülnek, amelyek lényege, hogy a gyermekvédelemben dolgozók nem hivatástudatuk mentén köteleződtek el segítő szakmájukban – mondta a Magyar Nemzetnek az Ágota Közösség főigazgatója. Kothencz János úgy látja, hogy ezek a főként a közösségi médiában terjedő hozzászólások naponta rombolják a kollégáik önbecsülését. Emellett szintén a közösségi médiában olyan tartalomgyártók kampányolnak valótlan állításokkal, amelyek bizonyos esetekben már jogi lépéseket követelnek – tette hozzá.

ÁGOTA Falva – 2023.07.30. ÁGOTA Tábor Táborzáró ünnepsége. Képen: Kothencz János beszédet mond. Fotó: Karnok Csaba (KC)
Fotó: Karnok Csaba

– A legfontosabb pillanatnyi veszély az a lelki és mentális teher, amellyel a gyermekvédelemben dolgozóknak szembe kell nézniük nap mint nap, amikor megbélyegzik őket az elmúlt időszak eseményei kapcsán – mutatott rá a főigazgató. Azt is valós veszélynek tartja, hogy a mindennapok embere ezek révén alkot képet a gyermekvédelemről, holott az nem annak a valódi arca.

De ne feledkezzünk meg a gyermekekről sem, akik nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élnek, mert a gyermekvédelmet érintő felfokozott negatív közhangulat őket is elbizonytalaníthatja azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik segíteni próbálnak nekik.

Az események konkrét következménye az is, hogy kevesebb nevelőszülő és szakdolgozó jelentkezik a gyermekvédelembe – hívta fel a figyelmet Kothencz János.

A most indult petíció egy csendes kiállás a gyermekvédelemben dolgozókért, az ő méltóságukért. A főigazgató szerint legfontosabb hatása az lehet, hogy megmutatja, hogy a gyermekvédelemben hivatást vállalók kiállnak önmagukért, egymásért, és mások is kiállnak értük. Emellett fontos jelzés arra vonatkozóan is, hogy az elmúlt hónapok eseményei különös módon megbélyegezték az itt dolgozókat, és fontos jelezni, hogy a gyermekvédelmi szakmáról szóló közbeszéd irgalmatlan mentális és lelki terhet helyez a dolgozókra.

Borítókép: Gyerekek és nevelők az Ágota Közösség egyik rendezvényén (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

