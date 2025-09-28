Rendkívüli

Különleges helyről jelentkezik Orbán Viktor és Robert Fico, kövesse nálunk élőben!

Rákay PhillipHont AndrásSomogyi Andrásnémeth balázs

Rákay Philip: tehetségtelen retardált hülyegyerek… Csak vicceltem!

Rákay Philip velős bejegyzésben, köntörfalazás nélkül felhívta a figyelmet arra, hogy Somogyi András humorista milliókat gyalázva cigányozik, pedofideszezik, nőiségében megalázza a miniszterelnök feleségét, gúnyolódik Orbán Viktor kinézetén, diktátorozik, dehumanizál, rágalmaz és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követ el minden egyes videójában. Minderre azután került sor, hogy a Szőlő utcai álhír botrány kapcsán Somogyi egy olyan paródiát készített, amely tovább emelte az álhír terjedését és rágalmazást is tartalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ellen. Az ügyben Németh Balázs és Hont András is szót emelt.

2025. 09. 28. 11:16
– Figyelj, Somogyi! Negyvenévesen sikerült már elköltöznöd a mamahotelből, te életből felmentett, puhatestű toplúzer, te ikszlábú, vastag combú, jóllakott napközis fejű, bagzó kanhörcsög pofájú, csíkszájú Cyla-nőimitátor, te a jó ízlést hírből sem ismerő, disszociatív személyiségzavaros, selypegő, tehetségtelen retardált h…lyegyerek? – írta Somogyi András humoristának Rákay Philip, majd hozzátette: ugye, milyen humoros is mindez? Ja, mégsem! – Nyugi, nem kell mellre szívni, nem gondoltam ám komolyan, csak vicceltem! Sokkal finomabban annál, ahogy ti szoktatok. 

Somogyi Andrást most nem kímélik. Forrás: Facebook/Hont András/képernyőfotó

A fentieknél ugyanis te jóval durvábbakat tolsz az emberek arcába minden áldott nap, évek óta

 – rögzítette Rákay. A digitális polgári körök szóvivője felhívta arra a figyelmet, hogy humorista milliókat gyalázva cigányozik, pedofideszezik, nőiségében megalázza a miniszterelnök feleségét, gúnyolódik Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz.rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozik, dehumanizál, rágalmaz és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követ el minden egyes nyomorult videójában.

– A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat. Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért,

 ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye? 

– tette fel a kérdést a jobboldali véleményvezér, kommunikációs szakember. 

Megjegyzi: tudja, hogy semmi értelme Nóti Károly, Vadnay László vagy Karinthy nagyszerű életművén nosztalgiáznia – másik kor, másfajta intellektus –, teljesen fölösleges is volna, hiszen a hozzá hasonló 

műveletlen senkik tényleg komolyan elhitték, igazi humoristává váltak attól, hogy gyűlölettől eltorzult fejjel, selypegve felmondják a balos kommentszekció legaljasabb hülyéinek infernális hazugságait 

– hangsúlyozta Rákay, aki hosszas bejegyzésében arról is szólt: legutóbb sikerült új gyűlölet-videójában lepedofiloznia Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása. Rákay azzal zárta a bejegyzését: nem lehet bármit megtenni! Eddig tartott a türelem.


Németh Balázs: Fel kell jelenteni és a gatyát is le kell perelni róla!

– Itt van ez a Somogyi nevű tiszás aktivista, aki a legutóbbi videójában pedofilnak és gyerekrablónak nevezte Semjén Zsoltot, sőt az összes fideszes és KDNP-s politikust, illetve választót. 

A rágalmazó videót jóval azok után tette közzé, amikor már a legelvakultabb ellenzékiek is tudták, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány egy szándékos, aljas lejáratókampány 

– írta bejegyzésében Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője, aki azt is leszögezi: így nincs enyhítő körülmény, nincs bocsánat Somogyi számára. Fel kell jelenteni és a gatyát is le kell perelni róla. Járjon csak a rendőrségre, aztán a bíróságra a nyomorultja.

– Természetesen azzal védekezik majd, hogy ő csak viccelt, ez művészet, nem gondolta komolyan, milyen ciki, ha valaki nem érti a poént. 

Ugyanezzel védekeznek a cimborái, amikor véglényeznek, akasztással fenyegetnek a színpadról, vagy a miniszterelnök kivégzését imitálják koncert közben.

De ezt ma már nem kajálja be senki – húzta alá Németh Balázs. A szóvivő azt kihangsúlyozza, hogy ilyenkor nem művészek, hanem ellenzéki, tiszás, liberális politikai aktivisták. Részei a hálózatnak. 

Az a feladatuk, hogy uszítással, hergeléssel, gyűlöletkeltéssel utcára vigyék az embereket, és megpróbálják kikényszeríteni a kormányváltást.

Azért kapnak pénzt, hogy átjátsszák az országot egy külföldről irányított bábkormánynak. Elhűlve látom, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó polgármesterek által irányított városokban még mindig fellépési lehetőséget kap ez az ócska felforgató. Miközben évek óta megengedhetetlen módon sértegeti a jobboldali embereket. Ne bohóckodjunk már, hogy pénzt kap, illetve pénzt kereshet a jobboldali vezetésű településeken. 

De legalább a jobboldali szavazókban legyen annyi túlélési ösztön, hogy egy forintot sem fizetnek egy ilyen alak előadásáért. 

Járjon a Tisza-szigetekhez fellépni Kéri Laci bácsi előzenekaraként! Pont oda való, a Tisza-szekta tagjai habzó szájjal tapsikolják majd – zárta bejegyzését Németh Balázs.

Humort nyomokban sem tartalmaz

Hont András publicista volt az első, aki szót emelt a Somogyi András paródiája ellen.

– Miközben a hagyományosnak tekintett média megkezdte az elhatárolódást Semjén-ügyben, itt van ez. A videó azontúl, hogy humort nyomokban sem tartalmaz, ahogy az ürge egész pályája sem, konkrétan p…filozza Semjént. Mielőtt elbagatellizálná bárki: több lájk van rajta, mint az online sajtó bármelyik tárgykörben készült cikkén – állapította meg Hont András. Hozzátette: érti, hogy a NER-rel kellene foglalkozni, de az a helyzet, hogy a NER azt nem tette kötelezővé, hogy a művelt közvélemény erre a szintre húzza le magát.

– Hogy Somogyi akárki számítson humoristának, gézamalac karikaturistának, Mérő Vera véleményformálónak. És most már késő bánat, így marad. Az olvasók, nézők már erre vannak szocializálva, az alpári igényeket és alantas indulatokat kiszolgálók formálják a közönséget, amely azután kommentelőként foglyul ejtette a lapokat. Gratulálok – zárta sorait a publicista.

 


Borítókép: Somogyi András (Fotó: Rákay Philip/Facebook képernyőfotó)
 


 

