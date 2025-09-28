Rákay Philip: tehetségtelen retardált hülyegyerek… Csak vicceltem!

– Figyelj, Somogyi! Negyvenévesen sikerült már elköltöznöd a mamahotelből, te életből felmentett, puhatestű toplúzer, te ikszlábú, vastag combú, jóllakott napközis fejű, bagzó kanhörcsög pofájú, csíkszájú Cyla-nőimitátor, te a jó ízlést hírből sem ismerő, disszociatív személyiségzavaros, selypegő, tehetségtelen retardált h…lyegyerek? – írta Somogyi András humoristának Rákay Philip, majd hozzátette: ugye, milyen humoros is mindez? Ja, mégsem! – Nyugi, nem kell mellre szívni, nem gondoltam ám komolyan, csak vicceltem! Sokkal finomabban annál, ahogy ti szoktatok.

Somogyi Andrást most nem kímélik. Forrás: Facebook/Hont András/képernyőfotó

A fentieknél ugyanis te jóval durvábbakat tolsz az emberek arcába minden áldott nap, évek óta

– rögzítette Rákay. A digitális polgári körök szóvivője felhívta arra a figyelmet, hogy humorista milliókat gyalázva cigányozik, pedofideszezik, nőiségében megalázza a miniszterelnök feleségét, gúnyolódik Orbán Viktor kinézetén, felcsúti sz.rtartálynak, telepi trógernek nevezve őt, őrjöngve diktátorozik, dehumanizál, rágalmaz és megengedhetetlenül durva verbális abúzust követ el minden egyes nyomorult videójában.

– A haladár balos értelmiség pedig – lumpenproli humorra éhezve – ütemes vastapssal kíséri dicstelen produkcióidat. Milyen érdekes, hogy ilyenkor nem zúg a híresen finnyás filantróp, embervédő Soros-rabszolgák kórusa, nem tüncizik senki a megalázottak, a bántalmazottak jogaiért,

ilyenkor nem járnak szörnyek köztetek, ugye?

– tette fel a kérdést a jobboldali véleményvezér, kommunikációs szakember.

Megjegyzi: tudja, hogy semmi értelme Nóti Károly, Vadnay László vagy Karinthy nagyszerű életművén nosztalgiáznia – másik kor, másfajta intellektus –, teljesen fölösleges is volna, hiszen a hozzá hasonló

műveletlen senkik tényleg komolyan elhitték, igazi humoristává váltak attól, hogy gyűlölettől eltorzult fejjel, selypegve felmondják a balos kommentszekció legaljasabb hülyéinek infernális hazugságait

– hangsúlyozta Rákay, aki hosszas bejegyzésében arról is szólt: legutóbb sikerült új gyűlölet-videójában lepedofiloznia Semjén Zsoltot, abban a Szőlő utcai álhírtejesztési ügyben, amelyről egyre nyilvánvalóbb, hogy egy jól szervezett, államellenes destabilizációs kísérlet egyik felvonása. Rákay azzal zárta a bejegyzését: nem lehet bármit megtenni! Eddig tartott a türelem.