Dömötör Csaba: Így menekülnek a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról azok, akik az egész kampányt megcsinálták

Turbó sebeséggel iszkolnak ki az elmúlt évek legelvetemültebb álhírkampányából azok, akik végrehajtották. Politikusok, médiumok, civilnek állított aktivisták egymással versenyezve harsogják, hogy ők ott sem voltak – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba, aki néhány mondatot is közölt a visszavonulót fújó baloldali lapok cikkeiből.

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta:

Hiába iszkolnak, szépen fel fogják deríteni, hogy kik vettek ebben részt, és kinek a megbízásából. A felelősséget mindenkinek vállalnia kell.

Mint korábban megírtuk, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a balliberális média visszavonulót fújt, sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket.

A Válasz Online például egy véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”