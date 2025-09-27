  • Magyar Nemzet
Dömötör CsabaSemjén Zsoltmédiumokkampány

Dömötör Csaba: Így menekülnek a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról azok, akik az egész kampányt megcsinálták

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint hiába igyekeznek kihátrálni a történetből, ki fogják deríteni, kik és kinek a megbízásából vettek ebben részt, és a felelősséget mindenkinek vállalni kell.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 27. 18:02
Turbó sebeséggel iszkolnak ki az elmúlt évek legelvetemültebb álhírkampányából azok, akik végrehajtották. Politikusok, médiumok, civilnek állított aktivisták egymással versenyezve harsogják, hogy ők ott sem voltak – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba, aki néhány mondatot is közölt a visszavonulót fújó baloldali lapok cikkeiből. 

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta: 

Hiába iszkolnak, szépen fel fogják deríteni, hogy kik vettek ebben részt, és kinek a megbízásából. A felelősséget mindenkinek vállalnia kell.

Mint korábban megírtuk, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a balliberális média visszavonulót fújt, sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket.

A Válasz Online például egy véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)


add-square Lejáratókampányt indított a baloldal

Nagyobb lábon élt a Szőlő utcai igazgató, ez feltűnt a hatóságoknak

Lejáratókampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

