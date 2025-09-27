  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Visszavonulót fújtak az álhírterjesztők, megpróbálja elkenni a felelősségét a balliberális média
Semjén ZsoltVálasz Onlineminiszterelnökbaloldalbűncselekmény

Visszavonulót fújtak az álhírterjesztők, megpróbálja elkenni a felelősségét a balliberális média

A baloldali portálok rájöttek, hogy túltolták a lejáratókampányukat.

Munkatársunktól
2025. 09. 27. 6:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Megijedtek az álhírterjesztők” – mutatott rá legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyzi, a balliberális média visszavonulót fújt, sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket.

Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)

A Válasz Online indította el az álhírlavinát, már védenék Semjén Zsoltot

Véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak

A Szőlő utcai javítóintézetben történteket Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió műsorában tisztázta: van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig. A miniszterelnök leszögezte: 

ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

A kormányfő aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek. – Az ellenzéki szereplők, amikor elkövették ezeket a cselekményeket, megfogalmazták a vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak – fogalmazott, majd egy tanácsot is adott:

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

 

Mentegetőzik a 444.hu is

Miután Tuzson Bence tiszta vizet öntött a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, a 444.hu is igyekezett a maga módján korrigálni és azt írták, „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”. A balliberális portál kijelentésére Kocsis Máté reagált, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta:

„Ó, dehogynem!” 

„Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell” – üzent közösségi oldalán Kocsis.

A politikus a Harcosok órájában arról beszélt, hogy az ügy egy államellenes szervezkedés, amit a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie. 

Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni 

– véleményezte.

 

Németh Balázs szerint félnek a büntetéstől

Németh Balázs szerint a baloldali lapok félnek a büntetéstől, a Fidesz-frakció szóvivője úgy látja, a baloldali portálok rájöttek, hogy túltolták a lejáratókampányukat, és a büntetéstől tartva most már visszakoznak. Megjegyzi, a liberális propagandisták lelkes önmosdatásba kezdtek és arról írtak:

  • „Mi soha nem írtunk Semjén Zsoltról hazugságot.”
  • „Nem igaz, hogy be akartuk volna sározni.”
  • „Mindig tudtuk, hogy csak pletyka a pedofilvád.”
  • „Soha nem terjesztünk ellenőrizetlen információkat.”

Németh Balázs szerint a balliberális portálok pontosan tudták, az elmúlt két hétben, hogy mit csinálnak. „Külföldről fizetett zsoldosként ők is részei annak a hálózatnak, amelyik két hét alatt példátlanul mocskos kampányt épített fel. Kiskorú áldozatokról, pedofilokról, aberrált politikusokról, egy velejéig romlott kormányról írtak, miközben tisztában voltak vele, hogy ebből semmi sem igaz. Mindezt azzal a céllal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlöletet keltsenek, végül pedig utcára vigyék az embereket, hogy erőszakos kormányváltást próbáljanak kikényszeríteni” – hívta fel a figyelmet a Fidesz-frakció szóvivője.

 

A DK-s Arató Gergely elismerte, bizonyítékok nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot 

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője is óvatosabban fogalmazott a Hír TV kérdéseire, a politikus legutóbb már azt mondta: „Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk”. A politikus egyben elismerte,

mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.

Arató Gergely ugyanakkor arról is beszélt, továbbra is várják a bizonyítékokat. Miután a riporter megkérdezte, miért nem akkor tesznek fel kérdéseket és tesznek lépéseket, ha már konkrét bizonyítékokkal tudnak szolgálni, a DK politikusa azzal mentegetőzött, amikor még nem ismerik a válaszokat, és ha valamiről nincs konkrét információ vagy nem bizonyított, szerinte akkor kell kérdéseket feltenni.

Noha konkrét bizonyítékokkal a DK elnöke, Dobrev Klára sem tudott szolgálni, Gyurcsány Ferenc volt felesége továbbra is azt állítja: megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot és a kormány elhallgatja az igazságot. 

 

Horn Gábor kiállt a miniszterelnök-helyettes mellett

A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában fejtette ki álláspontját a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányról: személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizártnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.

 Én Semjént személyesen jól ismerem. Kizártnak tartom, hogy ez megtörtént volna vele. Ez az én személyes véleményem

– fogalmazott. Hozzátette: „Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.”

Nyomozás indult a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Központi Nyomozó Főügyészség vette át a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozást. A Legfőbb Ügyészség pénteki közleményében azt írta, a minden részletre kiterjedő vizsgálatra egy külön nyomozócsoport alakult. Felidézték, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.

– A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – a mai napon úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el – jelezte a hatóság.

Borítókép: Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lejáratókampányt indított a baloldal

Kocsis Máté: Az álhírbotrányról kiderült, hogy minden állítás hazugság + videó

Lejáratókampányt indított a baloldal 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu