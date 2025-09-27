Visszavonulót fújtak az álhírterjesztők, megpróbálja elkenni a felelősségét a balliberális média

„Megijedtek az álhírterjesztők” – mutatott rá legfrissebb bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyzi, a balliberális média visszavonulót fújt, sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket.

Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)

A Válasz Online indította el az álhírlavinát, már védenék Semjén Zsoltot

Véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak

A Szőlő utcai javítóintézetben történteket Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió műsorában tisztázta: van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig. A miniszterelnök leszögezte:

ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény.

A kormányfő aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek. – Az ellenzéki szereplők, amikor elkövették ezeket a cselekményeket, megfogalmazták a vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak – fogalmazott, majd egy tanácsot is adott:

Ha elönt bennünket az indulat, inkább számoljunk el tízig.

Mentegetőzik a 444.hu is

Miután Tuzson Bence tiszta vizet öntött a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, a 444.hu is igyekezett a maga módján korrigálni és azt írták, „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”. A balliberális portál kijelentésére Kocsis Máté reagált, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt írta:

„Ó, dehogynem!”

„Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell” – üzent közösségi oldalán Kocsis.