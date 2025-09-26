Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Rapid – A szuverenitás nem játék, megtorlás következik + videó 

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 17:25

Jelen állás szerint a Szőlő utcai álhírbotrány mögött nemzeti szuverenitást sértő szálak is megbújhatnak. Mára ugyanakkor egy jókora jó hír is jutott, hiszen Donald Trump nagy bejelentést tett, miután Orbán Viktorral beszélt telefonon. A Rapidban Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa elemezték a legfrissebb híreket. 

Kezdjük a jó hírrel: Orbán Viktor eredményes telefonos egyeztetést folytatott Donald Trumppal, Magyarország energiabiztonságától újra messzire került a nyugati szankciós politika fenyegetése. Amennyiben Orbán Viktor nem tudta volna hazánk érdekeit érvényesíteni a nyugati országok szankciós politikájával szemben, beláthatatlan energiadrágulással nézne szembe Magyarország. 

Erről Donald Trump is megbizonyosodott, aki az Ovális Irodában tett bejelentése alatt Orbán Viktort egy „remek fickónak” nevezte és elismerte, hogy Magyarország és Szlovákia számára az egyetlen biztonságos út az Oroszországból érkező olaj. 

Nem csupán pozitív hírek jutottak mára. A kormányzati kommunikáció óvatosan fogalmaz, de Ambrózy Áron és Sitkei Levente nem így tettek. Úgy tűnik, hogy a hálózat, amely mögé a Tisza Párt és a DK is beállt, aljas módon igyekezett sérüléseket okozni Magyarország szuverenitásán. Újabb részletek a Szőlő utcai álhírbotrányról a Rapid legfrissebb adásában. 

