GPwAGreen Printworld Award ) Zöld-díjÉv Zöld Nyomdája

Rangos zölddíjat kapott a Mediaworks budapesti nyomdája

A díjazottak tevékenysége elősegíti a környezetbarát gyakorlatok terjedését és a hazai iparág fenntartható fejlődését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 8:23
Forrás: GPwA
Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA (Green Printworld Award) zölddíjakat Debrecenben, a Mercure konferenciatermében. A rangos szakmai elismerés a papír-, nyomda- és csomagolóipar környezettudatos szereplőit díjazza.

Illusztráció (Forrás: GPwA)

Az idei nyertesek között van a Mediaworks Hungary Zrt. budapesti nyomdája is, amely az Év zöld nyomdája címet nyerte el több más vállalattal együtt. A díjak azt igazolják, hogy a kitüntetett cégek példamutató környezetközpontú vállalatirányítással, fenntartható technológiákkal és körforgásos szemlélettel dolgoznak.

A pályázaton idén 23 cég részesült elismerésben, összesen 99 érvényes vállalatirányítási tanúsítvánnyal. Az eismeréseket csütörtökön adták át.

Forrás: Illusztráció (Fotó: GPwA)


