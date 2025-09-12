Rangos zölddíjat kapott a Mediaworks budapesti nyomdája

Tizenötödik alkalommal adták át a GPwA (Green Printworld Award) zölddíjakat Debrecenben, a Mercure konferenciatermében. A rangos szakmai elismerés a papír-, nyomda- és csomagolóipar környezettudatos szereplőit díjazza.

Illusztráció (Forrás: GPwA)

Az idei nyertesek között van a Mediaworks Hungary Zrt. budapesti nyomdája is, amely az Év zöld nyomdája címet nyerte el több más vállalattal együtt. A díjak azt igazolják, hogy a kitüntetett cégek példamutató környezetközpontú vállalatirányítással, fenntartható technológiákkal és körforgásos szemlélettel dolgoznak.

A pályázaton idén 23 cég részesült elismerésben, összesen 99 érvényes vállalatirányítási tanúsítvánnyal. Az eismeréseket csütörtökön adták át.