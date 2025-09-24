Rendkívüli

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

baloldalDemokratikus Koalíciópodcastvizsgálatrágalom

Rapid – A baloldal legaljasabb álhírkampányának lehettünk szemtanúi + videó 

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 17:24

A rendszerváltás óta nem látott kommunista álhírkampány fejleményei terjednek közbeszédben. Amivel most a baloldal játszik, az tett már tönkre pályafutásokat életre szóló módon. A stúdióban Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Dezse Balázs, a Pestisrácok.hu főszerkesztő-helyettese. 

A Demokratikus Koalíció burkolt pedofilvádakat fogalmazott meg a kormány ellen. Ezt a kommunista tempót már régen láthattuk Magyarországon, vagy ahogy Dezse Balázs fogalmazott: 

pontosan tudjuk, hogy mi történik akkor, amikor a kommunistáknak elfogynak az egyéb eszközeik.

Jön a kíméletlen karaktergyilkosság – vagy legalábbis az arra tett kísérlet, ugyanis bizonyítékot még egy DK-s politikus sem tudott felmutatni az általuk felhozott vádak mellett. 

Annyi biztos, hogy az álhírkampány nyomán már az Igazságügyi Minisztériumnak is be kellett avatkoznia. 

Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely alátámasztotta a miniszterek ártatlanságát és cáfolta a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat.

A jelentés teljes terjedelmében nyilvános. Részletek a Rapid legfrissebb adásában. 

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

