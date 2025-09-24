Rapid – A baloldal legaljasabb álhírkampányának lehettünk szemtanúi + videó 

A Demokratikus Koalíció burkolt pedofilvádakat fogalmazott meg a kormány ellen. Ezt a kommunista tempót már régen láthattuk Magyarországon, vagy ahogy Dezse Balázs fogalmazott:

pontosan tudjuk, hogy mi történik akkor, amikor a kommunistáknak elfogynak az egyéb eszközeik.

Jön a kíméletlen karaktergyilkosság – vagy legalábbis az arra tett kísérlet, ugyanis bizonyítékot még egy DK-s politikus sem tudott felmutatni az általuk felhozott vádak mellett.

Annyi biztos, hogy az álhírkampány nyomán már az Igazságügyi Minisztériumnak is be kellett avatkoznia.

Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai büntetőügy vizsgálatáról készült kormányzati jelentés főbb megállapításait, amely alátámasztotta a miniszterek ártatlanságát és cáfolta a politikusok érintettségére vonatkozó rágalmakat.

A jelentés teljes terjedelmében nyilvános. Részletek a Rapid legfrissebb adásában.