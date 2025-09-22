Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 18:04

A digitális polgári körök találkozója elsöprő sikert aratott, a kormány erőfeszítései célba értek. A jobboldali, konzervatív közösség megmutatta egységét a hétvégén, immár a digitális politikai színtereken is. Ellenzéki oldalon ezzel szemben korántsem rózsás a helyzet, a Tisza Párt botrányrengetege tovább gyűrűzik, Magyar Péterék pedig szemmel láthatóan elveszítették a kontrollt. A Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a Pestisrácok.hu munkatársa dolgozták fel az elmúlt napok legérdekesebb közéleti történéseit. 

Bálint Botond szerint a kormány hétvégén, a digitális polgári körök első találkozójával végérvényesen visszahozta azt a hangulatot, amit valahogy csak a Fidesz tud rendre megütni a legfontosabb kampányidőszakok kezdetével. A Pestisrácok.hu munkatársa nosztalgikus hangulatba került, elmondása szerint 

a hétvégén látott erődemonstráció a kilencvenes évek reményteli, emelkedett politikai hangulatára emlékeztette őt.

Gábor Márton kiemelte, az ellenzéki narratívával ellentétben – miszerint a kormányt javarészt az idősek támogatják – a rendezvényen tízezres tömeg gyűlt össze, akik közül jelentős részt tettek ki a fiatal választói korcsoport tagjai is. 

Ha már ellenzék, Magyar Péter egészen átlátszó módon igyekezte elterelni a figyelmet a jobboldal gyűléséről. Most nevezetesen azzal, hogy 

éppen olyan idősávot választott adományok átadására kórházak részére, amikor nem tartózkodott az intézményekben egy dolgozó sem, aki a felajánlások átvételéért lett volna felelős.

Ez normális esetben minden hétvégén így van és mindig így is volt – hívta fel rá a figyelmet Takács Péter egészségügyi államtitkár, hozzátéve, Magyar Péter a kórházi dolgozók idejét húzva ünnepeltette magát rajongói körében, miközben az eredeti célját – miszerint el kell terelni a figyelmet a kormány digitális honfoglalásáról – semmilyen szinten sem sikerült teljesítenie. Részletek a Magyar Nemzet Rapid legfrissebb adásában. 

