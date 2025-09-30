Rapid délutáni friss – Gyerekesen hisztizik és toporzékol Magyar Péter +videó

Hiába perelte be az Index hírportált Magyar Péter azért, mert nyilvánosságra hozták a Tisza-adó tervezetét, a bíróság nem úgy látta, hogy ezzel bármiféle bűncselekményt követtek volna el. A Tisza-vezér tehetetlenségében már odáig jutott, hogy a bíróságot is megfenyegette – így indította az adást Kreft-Horváth Márk. Kis Ferenc szerint – ha viccesen próbáljuk megfogni a dolgot – Magyar Péter úgy viselkedik, mint egy ötéves óvodás, ha nem úgy sikerül valami, ahogy ő szeretné, akkor hisztizik, ordít és toporzékol, a falhoz vágja a játékát, miközben miniszterelnöki pozícióra készül. Mint fogalmazott, elképesztő ez a jellembeli sajátossága Magyar Péternek, hogy nem tud túllépni azon, hogy nem lehet mindig neki igaza, az pedig a demokratikus elkötelezettségének a hiányát jelzi, ha hoz a bíróság egy számára kedvezőtlen ítéletet, akkor elkezd fenyegetőzni, ha majd ők lesznek hatalmon, akkor ez másként lesz. Kreft-Horváth Márk megjegyezte, vélhetően arra sem tanították meg gyerekként, hogy egy társasjátékban is tudni kell veszíteni. Hozzátette azt is, ez nem az első fenyegetése, majd felsorolta azokat a helyzeteket, amikor az újságírókat támadta Magyar Péter, sőt kollégáinkat a Dunába dobta volna.
Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, ugyanis sajtópert vesztett. De van utóélete a hódmezővásárhelyi „aszfaltrajzversenynek” is, ahol azt ábrázolták az ellenzéki szimpatizánsok, hogy Lázár János is hasonló sorsra juthat, mint az USA-ban Charlie Kirk, akit agyonlőttek. Ezzel készült a Rapid adásába Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.
Munkatársaink áttértek Márki-Zay Péter „rajzversenyére”, ahol a politikus nem határolódott el attól, amikor Lázár Jánost lényegében halállal fenyegették a krétával rajzolgató hívek, sőt még le sem töröltette azokat. A témával kapcsolatban az is elhangzott, hogy ebben az ügyben hol tart most a nyomozás, és vélhetően mindennek a végére fognak járni a hatóságok.
