Rapid délutáni friss – Kötcsén a világ szeme + videó

Védekezésbe kényszerült a Tisza Párt a Tisza-adó és más kiszivárgott információk miatt. Kevesebbet keresne mindenki, drágulna az üzemanyag és ezáltal az élelmiszer is, lényegében mindenki rosszabbul járna, ha Magyar Péterék kerülnének hatalomra. Már többször megírtuk, de vasárnap valóban Kötcse lesz a hazai belpolitikai élet központja, ugyanis ott tartja a Fidesz a szokásos polgári pikniket, a Tisza Párt pedig tüntetni megy a településre. Ezzel a két témával foglalkozott a Rapidban Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

2025. 09. 05. 18:30
Nagy lukat ütött a Tisza Párt hajójába és lényegében léket kapott a kampány is a kiszivárgott Tisza-adó miatt – fogalmazott Kis Ferenc. Véleménye szerint az jól látszik, hogy nem tudják, hogyan kezeljék a dolgot, kétségbeesett magyarázkodásba kezdtek, először tagadtak, majd előálltak egy teljesen más tervezettel, mindezt jelentős késéssel. Kollégáinkban fel is merült a kérdés, miben bíztak, talán abban, hogy elül a vihar? Kis Ferenc szerint maga 

az adótervezet és annak a lebukás utáni kezelése is azt mutatja, hogy mennyire alkalmatlanok arra, hogy egyáltalán kormányzati pozíció közelébe kerüljenek.

Az, hogy zavar van a kommunikációjukban, nem jelenthet mást, mint például azt, hogy káderhiány van a pártban. Gábor Márton szerint az is jól látható, hogy Magyar Péter eddigi szakértői, szakember gárdája elkezdett kihátrálni a párt mögül.

Miután ezt tüzetesen átbeszélték munkatársaink, áttértek Kötcsére. Véleményük szerint Magyar Péter és szektája azért tart megmozdulást a településen, mert bizonyítani akarja, hogy a Tisza Párt is kormányzóképes. 


