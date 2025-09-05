Rapid délutáni friss – Kötcsén a világ szeme + videó

Nagy lukat ütött a Tisza Párt hajójába és lényegében léket kapott a kampány is a kiszivárgott Tisza-adó miatt – fogalmazott Kis Ferenc. Véleménye szerint az jól látszik, hogy nem tudják, hogyan kezeljék a dolgot, kétségbeesett magyarázkodásba kezdtek, először tagadtak, majd előálltak egy teljesen más tervezettel, mindezt jelentős késéssel. Kollégáinkban fel is merült a kérdés, miben bíztak, talán abban, hogy elül a vihar? Kis Ferenc szerint maga

az adótervezet és annak a lebukás utáni kezelése is azt mutatja, hogy mennyire alkalmatlanok arra, hogy egyáltalán kormányzati pozíció közelébe kerüljenek.

Az, hogy zavar van a kommunikációjukban, nem jelenthet mást, mint például azt, hogy káderhiány van a pártban. Gábor Márton szerint az is jól látható, hogy Magyar Péter eddigi szakértői, szakember gárdája elkezdett kihátrálni a párt mögül.

Miután ezt tüzetesen átbeszélték munkatársaink, áttértek Kötcsére. Véleményük szerint Magyar Péter és szektája azért tart megmozdulást a településen, mert bizonyítani akarja, hogy a Tisza Párt is kormányzóképes.