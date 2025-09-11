Koskovics ZoltánAlapjogokért Központháború

Rapid extra – Korrupció Ukrajnában, belpolitikai válság Franciaországban + videó

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 19:21

Rapid extra című műsorunkban ezúttal Jakubász Tamás, a Mediaworks főmunkatársa és Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője beszélgetett az ukrán és a francia helyzetről.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár úgy tűnik, az ukrajnai korrupció és Franciaország belpolitikai válsága messze van egymástól, mégis talált összefüggéseket műsorvezetőnk és vendége.

Ahogy kollégánk fogalmazott, nemrég nagy fába vágta a fejszéjét az Alapjogokért Központ, ugyanis Ukrajna korrupciós helyzetét tárták fel. Koskovics Zoltán elmondta: mindenki látja, hogyan áll ki az ukrán vezetés, valamint az ország uniós csatlakozását mennyire támogatja Ursula von der Leyen is. Szakértő vendégünk elmondta, hogy ezt egy nagyon elhibázott lépésnek tartják a korrupció miatt is. Hozzátette, hogy tanulmányukban középpontba került az ukrán korrupció kérdése, valamint a háború ezeken a viszonyokon hogyan változtatott, illetve az is szóba került, hogy miként változtatható ez meg a szomszédos országban, hogy valós alapja legyen csatlakozni az unióhoz. Kiemelte: ahhoz, hogy felszámolják a korrupciót, az igazságszolgáltatásban, az államigazgatásban, a jogbiztonságban és a közbiztonságban is megfelelő körülmények kellenek.

Műsorvezetőnk és vendége ezek után rátért Franciaországra, ahol szakértőnk szerint most az ország kormányozhatatlan, ugyanis megszorító intézkedések jöhetnek, de több párt erre nem hajlandó.


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.