Rapid extra – Korrupció Ukrajnában, belpolitikai válság Franciaországban + videó

Bár úgy tűnik, az ukrajnai korrupció és Franciaország belpolitikai válsága messze van egymástól, mégis talált összefüggéseket műsorvezetőnk és vendége.

Ahogy kollégánk fogalmazott, nemrég nagy fába vágta a fejszéjét az Alapjogokért Központ, ugyanis Ukrajna korrupciós helyzetét tárták fel. Koskovics Zoltán elmondta: mindenki látja, hogyan áll ki az ukrán vezetés, valamint az ország uniós csatlakozását mennyire támogatja Ursula von der Leyen is. Szakértő vendégünk elmondta, hogy ezt egy nagyon elhibázott lépésnek tartják a korrupció miatt is. Hozzátette, hogy tanulmányukban középpontba került az ukrán korrupció kérdése, valamint a háború ezeken a viszonyokon hogyan változtatott, illetve az is szóba került, hogy miként változtatható ez meg a szomszédos országban, hogy valós alapja legyen csatlakozni az unióhoz. Kiemelte: ahhoz, hogy felszámolják a korrupciót, az igazságszolgáltatásban, az államigazgatásban, a jogbiztonságban és a közbiztonságban is megfelelő körülmények kellenek.

Műsorvezetőnk és vendége ezek után rátért Franciaországra, ahol szakértőnk szerint most az ország kormányozhatatlan, ugyanis megszorító intézkedések jöhetnek, de több párt erre nem hajlandó.



