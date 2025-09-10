Nemzeti Ellenállás MozgalomvillámkampánypodcastMagyar Péter

Rapid extra – ripacskodó politikusok itthon és külföldön + videó

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 18:32

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) több villámkampányt tartott, mert Magyar Péter és a Tisza Párt olyan dolgokkal jött elő, ami már nekik is sok volt.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) több villámkampányt tartott, mert Magyar Péter és a Tisza Párt olyan dolgokkal jött elő, ami már nekik is sok volt. Az elmúlt dolgokról és jövőben tervezett kampányokról Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa Szűcs Gáborral, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapító tagjával beszélgetett a Rapid extrában.

Szűcs Gábor azzal kezdte, hogy a kampányaik figyelemkeltőek, az aktuális politikai történésekről szólnak. Mint fogalmazott, 

mindenre nem reagálnak napi szinten, hanem azokra nagyon, amelyekre fel kell hívni az emberek figyelmét, és széles társadalmi réteget érint,

majd részletezte a „Két tojás” kampány elemeit, amivel Zelenszkijt és Magyar Péter ténykedéseit hasonlították össze. Mint mondta, minkét politikus lemond a szuverenitásról, hasonló ripacskodó stílusban. Hozzátette, hogy csak a saját hírnevének, ismertségének turbózása a lényeg mindkét embernél. Kiemelte azt is, hogy Magyar Péter semmi mást nem csinál, csupán evez a Tiszán, autókázik, repülőzik, mindezt élőben közvetíti, egyszerűen ripacskodik, valamint a nagyon durva vihart is csak zápornak nevezi.

Azzal folytatta, hogy a tiszások szerint, ha Magyar Péter esetleg átesik a küszöbön, azért is Orbán Viktor a felelős. A NEM alapítója szerint Magyar Péternek minden fontosabb, mint az állampolgárok biztonsága.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Felelősséggel vállalt lét

Bayer Zsolt avatarja

Száz év telt el, Istenem, s hová jutottunk azóta…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.