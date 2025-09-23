Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Rendkívüli videóüzenetet adott ki a rendőrség Szabó Zsolt alezredes halála miatt + videó

Megszólalt az öngyilkos rendőralezredes, Szabó Zsolt ügyében a rendőrség. Gál Kristóf szóvivő az újságcikkek kapcsán nem foglalt állást, viszont röviden bemutatta Hódmezővásárhely rendészeti statisztikáit. Mint mondta, a munkatársait ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, a magánéletükben vájkálást visszautasítja, Szabó Zsolt rendőr alezredes családjával pedig együttérzését fejezte ki a tragédia miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 18:43
– Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat érte nemtelen támadás, és ő már nem védheti meg magát – jelentette ki a rendőrség közösségi oldalán az állami szerv szóvivője. Gál Kristóf felidézte: Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely tragikus sorsú rendőrkapitánya több mint 24 éve szerelt fel. 

Pályafutását felidézve feltette a kérdést: végül miért fordult maga ellen? – Talán sosem tudjuk meg. Az elmúlt hetekben egy szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert a magánélete fontosabb, mint a közérdek – mondta Gál Kristóf, majd leszögezte: 

a cikket, annak ismeretlen szerzőjét és az azt közlő médiafelületeket nem minősítik, viszont röviden bemutatják a tényeket. 

Beszámolója szerint a rendőrkapitányság a vármegyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt öt évben háromszor is az élen végzett. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett. 

– Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kötelességünk az eredményeket még jobbá, munkánkat még sikeresebbé tenni, és nem jelenti azt sem, hogy ne fogadnánk el az építő kritikát, a valóságon alapuló kifogásokat – szögezte le, majd hozzátette: ugyanakkor a rendőröket ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, a magánéletükben vájkálást visszautasítják. 

– Az ország bármely településén hivatásukat lelkiismeretesen gyakorló rendőrök tudják, nem ez alapján ítélik meg munkájukat. Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együtt érzünk, szakmai munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük – zárta videóüzenetét Gál Kristóf.

 

Magánéleti problémák vezethettek a tragédiához

Ahogyan már beszámoltunk róla, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal, Márki-Zay Péterrel és Magyar Péterrel az élen, mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát. 

A Tények.hu azonban úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz – írja a Ripost. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzhették szerelmi szálak. 

A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár a politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy 

Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzhették gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06-80-820-111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

 

Borítókép: Szabó Zsolt, az elhunyt rendőr alezredes (Forrás: Facebook)

 

