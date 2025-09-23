Rendkívüli videóüzenetet adott ki a rendőrség Szabó Zsolt alezredes halála miatt + videó

– Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat érte nemtelen támadás, és ő már nem védheti meg magát – jelentette ki a rendőrség közösségi oldalán az állami szerv szóvivője. Gál Kristóf felidézte: Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely tragikus sorsú rendőrkapitánya több mint 24 éve szerelt fel.

Pályafutását felidézve feltette a kérdést: végül miért fordult maga ellen? – Talán sosem tudjuk meg. Az elmúlt hetekben egy szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát. A várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert a magánélete fontosabb, mint a közérdek – mondta Gál Kristóf, majd leszögezte:

a cikket, annak ismeretlen szerzőjét és az azt közlő médiafelületeket nem minősítik, viszont röviden bemutatják a tényeket.

Beszámolója szerint a rendőrkapitányság a vármegyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt öt évben háromszor is az élen végzett. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett.

– Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kötelességünk az eredményeket még jobbá, munkánkat még sikeresebbé tenni, és nem jelenti azt sem, hogy ne fogadnánk el az építő kritikát, a valóságon alapuló kifogásokat – szögezte le, majd hozzátette: ugyanakkor a rendőröket ért alaptalan vádaskodást, célozgatást, a magánéletükben vájkálást visszautasítják.

– Az ország bármely településén hivatásukat lelkiismeretesen gyakorló rendőrök tudják, nem ez alapján ítélik meg munkájukat. Szabó Zsolt rendőr alezredes úr családjával együtt érzünk, szakmai munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük – zárta videóüzenetét Gál Kristóf.

Magánéleti problémák vezethettek a tragédiához

Ahogyan már beszámoltunk róla, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal, Márki-Zay Péterrel és Magyar Péterrel az élen, mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát.