Lezuhant egy kisrepülő Párkány mellett, halálos áldozatokat követelt a baleset

Kisrepülőgép zuhant le szombaton a szlovákiai Kőhídgyarmat térségében. A balesetnek két halálos áldozata van – írta az Origo.hu szlovák sajtóforrásokra hivatkozva.

Halálos repülőbaleset a szlovákiai Kőhídgyarmat község közelében: két halálos áldozatot követelt a tragédia.

Fotó: a szlovák rendőrség Facebook-oldala

Repülőbaleset Párkány közelében

A szlovák mentőszolgálat szerint földi mentőegységet és mentőhelikoptert is riasztottak szombaton az érsekújvári járásban fekvő Kőhídgyarmat községhez, ahonnan a repülőgép zuhanását jelentették. Hamar a helyszínre érkeztek a légi és vízi közlekedési balesetek vizsgálati hivatalának szakemberei is. Hiába a gyors reakció, a kisrepülő pilótája és utasa is szörnyethalt. A hatóságok minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak, hogy mielőbb kiderüljön, milyen hiba okozhatta a balesetet.

Legutóbb augusztus végén számolt be a Magyar Nemzet egy tragikus légi balesetről: akkor a lengyelországi Radom mellett tartottak légi bemutatót F–16-os vadászgépekkel, amikor az egyik pilóta olyan hibát követett el, ami az életébe került. További részletekért és a balesetről készült drámai felvételekért kattintson a Magyar Nemzet korábbi cikkére.