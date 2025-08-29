Drámai videón a halálos vadászgépbaleset

Adam Szłapka kormányszóvivő is kommentálta a katasztrófáról szóló híreket, és elmondta, hogy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel a helyzetről.

Nagy veszteség ez az egész lengyel hadseregnek

– fogalmazott.

A vadászgép pilótája

🇵🇱 The pilot of the crashed F-16 was Major Maciej “Slab” Krakowian



Just a few weeks ago, he won the prestigious “As the Crow Flies Trophy” at the Royal International Air Tattoo (RIAT) in the UK.

A Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a poznańi 31. taktikai légibázis egyik gépét érintette, és a nézők közül senki sem sérült meg. A lengyel média által közzétett felvételeken az látszik, ahogy az F–16 egy Barrel roll (orsózás) nevű manővert hajt végre, majd lángokban csúszik a földön a becsapódás után – írja a Reuters.