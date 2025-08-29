F – 16F-16 vadászgépAdam Szłapkalezuhant

Drámai videón a halálos vadászgépbaleset

Halálos baleset történt a radomi repülőtéren Lengyelországban, amelynek következtében egy F–16-os vadászgép lezuhant a 2025-ös légi bemutatóra felkészülés során. A vadászgép pilótájának nem volt ideje katapultálni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 9:46
Lengyelországban gyakorlatozás közben történt repülőgép baleset Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Lengyelországban gyakorlatozás közben lezuhant egy F–16-os vadászgép, ami a radomi légibemutatóra készült. A pilóta életét vesztette, a tragédiát az egész lengyel hadsereg súlyos veszteségként éli meg, a baleset körülményeit vizsgálat tárja majd fel. 

F 16-os vadászgép
F–16-os vadászgép. Fotó: AFP

Adam Szłapka kormányszóvivő is kommentálta a katasztrófáról szóló híreket, és elmondta, hogy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel a helyzetről.

Nagy veszteség ez az egész lengyel hadseregnek

– fogalmazott.

A vadászgép pilótája

A Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a poznańi 31. taktikai légibázis egyik gépét érintette, és a nézők közül senki sem sérült meg. A lengyel média által közzétett felvételeken az látszik, ahogy az F–16 egy Barrel roll (orsózás) nevű manővert hajt végre, majd lángokban csúszik a földön a becsapódás után – írja a Reuters.

A hétvégére tervezett radomi légi bemutatót törölték.

Borítókép: Lengyelországban gyakorlatozás közben történt repülőbaleset (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

