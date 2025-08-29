Lengyelországban gyakorlatozás közben lezuhant egy F–16-os vadászgép, ami a radomi légibemutatóra készült. A pilóta életét vesztette, a tragédiát az egész lengyel hadsereg súlyos veszteségként éli meg, a baleset körülményeit vizsgálat tárja majd fel.
Drámai videón a halálos vadászgépbaleset
Halálos baleset történt a radomi repülőtéren Lengyelországban, amelynek következtében egy F–16-os vadászgép lezuhant a 2025-ös légi bemutatóra felkészülés során. A vadászgép pilótájának nem volt ideje katapultálni.
Adam Szłapka kormányszóvivő is kommentálta a katasztrófáról szóló híreket, és elmondta, hogy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel a helyzetről.
Nagy veszteség ez az egész lengyel hadseregnek
– fogalmazott.
A vadászgép pilótája
A Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a poznańi 31. taktikai légibázis egyik gépét érintette, és a nézők közül senki sem sérült meg. A lengyel média által közzétett felvételeken az látszik, ahogy az F–16 egy Barrel roll (orsózás) nevű manővert hajt végre, majd lángokban csúszik a földön a becsapódás után – írja a Reuters.
A hétvégére tervezett radomi légi bemutatót törölték.
Borítókép: Lengyelországban gyakorlatozás közben történt repülőbaleset (Fotó: AFP)
